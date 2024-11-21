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Вингер Наполи назвал своих любимых игроков в футболе

Италия

Все трое - бывшие игроки Барселоны

Вингер Наполи назвал своих любимых игроков в футболе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Давид Нерес летом перешел в "Наполи" из "Бенфики" за 30 млн евро. Бразилец часто выходит на замену вместо Кварацхелии или Политано. В интервью клубному каналу "голубых" игрок рассказал о своих кумирах в футболе.

"У меня было счастливое детство. Я любил играть с друзьями на свежем воздухе, много бегал и все время играл в футбол. Моими футбольными кумирами стали Роналдиньо, Месси и Неймар. В 2002 году Бразилия выиграла чемпионат мира. Я не помню все досконально, но я помню финал и гол Роналдиньо со штрафного в ворота Англии. Я также помню 2005 год, когда "Сан-Паулу" выиграл клубный чемпионат мира. Это также был большой момент для меня", - сказал 27-летний вингер.

Отметим, что Давид Нерес в этом сезоне провел 11 матчей, где отметился 2 голами и 4 ассистами.

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Наполи Давид Нерес
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Источник:
Наполи
Опубликовал: Александр Гресь
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