Вингер Наполи назвал своих любимых игроков в футболе

Давид Нерес летом перешел в "Наполи" из "Бенфики" за 30 млн евро. Бразилец часто выходит на замену вместо Кварацхелии или Политано. В интервью клубному каналу "голубых" игрок рассказал о своих кумирах в футболе.

"У меня было счастливое детство. Я любил играть с друзьями на свежем воздухе, много бегал и все время играл в футбол. Моими футбольными кумирами стали Роналдиньо, Месси и Неймар. В 2002 году Бразилия выиграла чемпионат мира. Я не помню все досконально, но я помню финал и гол Роналдиньо со штрафного в ворота Англии. Я также помню 2005 год, когда "Сан-Паулу" выиграл клубный чемпионат мира. Это также был большой момент для меня", - сказал 27-летний вингер.

Отметим, что Давид Нерес в этом сезоне провел 11 матчей, где отметился 2 голами и 4 ассистами.