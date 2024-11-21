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Итальянский клуб уволил двух главных тренеров в один день
Уникальная и, возможно, неповторимая история
Фото: legaseriea.it
Итальянский клуб уволил двух главных тренеров в один день.
Клуб четвёртого дивизиона Италии "Пьяченца" утром 19 ноября уволил главного тренера Кармине Парлато вместе со спортивным директором Алессио Сесту.
Клуб нанял 39-летнего Бентивольо. Специалист провёл одну тренировку, после чего с ним расторгнули контракт.
По информации The Athletic, Бентивольо в 2011 году был осуждён за участие в договорных матчах и дисквалифицирован на 13 месяцев.
"Пьяченца" также была замешана в этом скандале. Клуб потерял 4 очка за это нарушение и ещё 5 за финансовые трудности. Это привело к понижению в классе и далее к банкротству.
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"Пьяченца" играла в Серии А в сезоне 2002/03 и следующие восемь сезонов играла в Серии В.
Из-за банкротства в 2012 году создали клуб "Пьяченца Кальчо 1919" и играли в низших лигах.
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