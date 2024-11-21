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Чемпион мира может стать привлекательной целью для Ювентуса
Итальянский клуб может усилить состав команды опытным защитником
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
Сообщается, что 32-летний чемпион мира в составе сборной Аргентины Николас Тальяфико может стать весьма привлекательной целью для "Ювентуса", который сосредоточен на усилении обороны своей команды.
Согласно информации от итальянского журналиста Мирко Ди Натале, "Лион" может продать 32-летнего Николаса Тальяфико за 2-3 миллиона евро. "Ювентус" может рассмотреть такой вариант, поскольку туринский клуб работает над подписанием защитника в ближайшее трансферное окно из-за травмы Хуана Кабаля.
Также заметим, что "Лион" будет готов продать своего защитника за такую сумму, поскольку им грозит понижение из-за проблем с ФФП, которые французский клуб будет пытаться решить до конца сезона.
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В этом сезоне Николас Тальяфико принял участие в 8 матчах за французский "Лион", отметившись одним голом. Стоимость аргентинского защитника по версии сайта Transfermarkt оценивается в 8 миллионов евро.
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