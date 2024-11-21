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Чемпион мира может стать привлекательной целью для Ювентуса

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Итальянский клуб может усилить состав команды опытным защитником

Чемпион мира может стать привлекательной целью для Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

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Сообщается, что 32-летний чемпион мира в составе сборной Аргентины Николас Тальяфико может стать весьма привлекательной целью для "Ювентуса", который сосредоточен на усилении обороны своей команды.

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Согласно информации от итальянского журналиста Мирко Ди Натале, "Лион" может продать 32-летнего Николаса Тальяфико за 2-3 миллиона евро. "Ювентус" может рассмотреть такой вариант, поскольку туринский клуб работает над подписанием защитника в ближайшее трансферное окно из-за травмы Хуана Кабаля.

Также заметим, что "Лион" будет готов продать своего защитника за такую сумму, поскольку им грозит понижение из-за проблем с ФФП, которые французский клуб будет пытаться решить до конца сезона.

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В этом сезоне Николас Тальяфико принял участие в 8 матчах за французский "Лион", отметившись одним голом. Стоимость аргентинского защитника по версии сайта Transfermarkt оценивается в 8 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Лион Николас Тальяфико
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Источник:
Mirko Di Natale
Опубликовал: Андрей Журба
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