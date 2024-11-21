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Основной центрбек Милана согласовал условия нового контракта с клубом
Защитник подпишет новое долгосрочное соглашение
Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что 25-летний центральный защитник итальянского "Милана" согласовал условия нового контракта с клубом.
Как отмечает Фабрицио Романо, Маттео Габбиа и "Милан" договорились о продлении сотрудничества до 2029 года.Известно, что по новому контракту игрок получит значительное повышение заработной платы.Напомним, что действующее соглашение 25-летнего итальянца с клубом было рассчитано до 2026 года. Сам игрок очень сильно хотел остаться в "Милане".
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В этом сезоне 25-летний Маттео Габбиа успел принять участие в семи матчах "Милана" во всех турнирах, забив один гол. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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