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Италия вводит дополнительное трансферное окно для клубов Серии А
Это позволит клубам регистрировать новых игроков уже 1 июня, а не ждать 1 июля
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянская федерация футбола (FIGC) приняла решение о создании дополнительного трансферного окна в июне 2025 года. Это решение было принято с целью предоставить клубам Серии А, в частности "Интеру" и "Ювентусу", которые будут представлять Италию на расширенном Клубном чемпионате мира, возможность усилить свои составы перед турниром.
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Необычные сроки проведения Клубного чемпионата мира, который продлится с июня до середины июля, создали ряд проблем для клубов, чьи игроки имеют контракты, заканчивающиеся в середине турнира. Новое трансферное окно, которое продлится с 1 по 10 июня, позволит клубам решить эти вопросы и подписать новых футболистов.
Пока что неизвестно, как это повлияет на игроков, арендованных или тех, чьи контракты подходят к концу.
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