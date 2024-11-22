Роме не привыкать к лихорадке. О кризисе волков двадцатилетней давности

На дворе ноябрь, а у руля "Ромы" уже третий менеджер. Летом руководство "волков" потратило 92,6 миллиона евро, но не увидело вожделенного результата на старте и не без интриг выставило за дверь Даниэле Де Росси.

Иван Юрич, приглашенный для спасения, не сумел стабилизировать ситуацию и также быстренько покинул пост. Причем не советуем глумиться над хорватом – он привык строить долгосрочные проекты и постепенно "раскачиваться"; верхушка "джалоросси" не могла не знать об этой специфике и банально доверила команду не тому, ни в чем невинному человеку.

И вот сейчас – Клаудио Раньери. Опытный специалист прервал пенсию и в романтически-патриотическом духе отметил, что "Рома" является одной из тех, ради кого стоит возобновлять карьеру. В слова верится охотно, ведь создатель сказки "Лестер Сити" начинал в клубе игроком и дважды принимал римлян, будучи тренером – в 2009-м (претендовал на Скудетто, на финише сезона 2009/10 отстал на два очка от "Интера" Жозе Моуринью) и 2019-м годах.

Если честно, мы не особо верим в резкое возрождение коллектива, но есть и более сдержанное убеждение в стиле "хуже уже не будет". Хотя с этим можно поспорить – не так давно "Рому" лихорадило еще сильнее. Возвращаемся в 2004-й.

Штиль перед бурей

Все началось с прощания Фабио Капелло. По завершении кампании 2003/04 Мистер занял серебряную строчку Серии А и согласился возглавить "Ювентус". Досадная потеря для "желто-красных", но по правде алленаторе должен был сменить обстановку – собрал топовый состав, выигравший чемпионство 2001-го, едва не повторил достижение, однако вскоре понял, что близок к тому, чтобы исчерпать имеющиеся ресурсы.

Назрела перезагрузка, и финиш Капелло послужил триггером – как следствие, во время трансферного окна были проданы Эмерсон (последовал за доном Фабио в Турин), Вальтер Самуэль ("Реал") и Франсиско Лима ("Локомотив" Москва); Жонатан Зебина вообще получил статус свободного агента и тоже пополнил ряды "старой синьоры".

Ушли важные имена (это мы еще не берем во внимание приближенных к основе, тех кто гарантировал глубину скамейки запасных), и "Рома" попыталась заполнить пустоту – Маттео Бриги, Симоне Перротта, Филипп Мексес, Маттео Феррари и Мидо суммарно обошлись в 43 миллиона евро. Подчеркнем, что почти все новички закрепились и впоследствии "отбили" вложенные дивиденды, но в начале своего пути столкнулись с проблемами. И все из-за того, что взаимодействовали без тренера. Как это? А вот так.

Пранделли. Промоушн "Вероны" в 1999-м в Серию А, успех в виде девятой строчки, попадание с "Пармой" в Кубок УЕФА в 2003-м открыли перед Чезаре двери для сотрудничества с более перспективными клубами. "Рома" – серьезный вызов, но на практике специалист не то что не провел ни одного официального матча, а пропустил часть предсезонной подготовки и не поехал в США, Канаду и Японию, где "волки" устроили контрольные встречи.

27 августа 2004-го Пранделли подал в отставку, и причина веская – рак Мануэлы, жены коуча, прогрессировал семимильными шагами, поэтому футбол логично подвинулся на десятый план (в 2007-м второй половинки будущего финалиста Евро-2012, увы, не стало). "Рома" сделала красивый жест, – предлагала остаться, – но все сошлись на том, что драгоценное время уходит.

Нужно было спешить, – 12 сентября "Рома" должна была столкнуться дома с "Фиорентиной" Фабрицио Микколи и Энцо Марески, – ведь за плечами команды сумбурное лето. Да, никто не отвергал знаковость Винченцо Монтеллы, Франческо Тотти, Антонио Кассано, Мансини и Де Росси, людей, способных в одиночку выручить в кризисные моменты, но куда это годится?

Находясь в максимально неудобном положении, "джалоросси" долго не выбирали и позвали Руди Феллера. Германия не сумела преодолеть групповой барьер Евро-2004, уволила менеджера, а тут как раз подвернулся вариант с красной частью Рима. Феллер защищал цвета "Ромы" в конце 1980-х, в 1991-м стал обладателем кубка Италии и дошел до финала КУЕФА, так что считался, как минимум, не чужим на "Стадио Олимпико".

На пресс-конференции Руди заявил следующее: "Италия и Рим всегда были в моем сердце. Я не мог сказать "нет" "Роме", потому что люблю этот клуб. Теперь я только надеюсь, что смогу дать им все самое лучшее". Спойлер: ничего путного не сложилось.

Рим в руинах и беглец из Португалии

Назначенный 30 августа и уволенный 25 сентября – да, Феллер продержался на посту меньше месяца. Дебют против "фиалок" выдался удачным (1:0; единственный мяч на счету Монтеллы), а вот дальше – сплошной треш. 15 сентября – знаменитый матч с киевским "Динамо", по итогам которого итальянцам присудили техническое поражение 0:3 (неадекваты с трибун попали в голову шведскому арбитру Андерсу Фриску), 19 сентября – 3:4 против "Мессины", причем "волки" владели гандикапом в один гол, но умудрились посыпаться.

С "Лечче" пришлось спасаться (2:2; Мансини сравнял цифры на табло в середине второго тайма), а встреча с "Болоньей" довела до точки кипения – "россоблу" действовали в меньшинстве (Джакомо Киприани и Теодорос Загоракис наработали на удаления), но даже вдевятером торжествовали 3:1. Руди выглядел обреченно: "Многое не сошлось. У меня были свои идеи насчет того, как это должно было работать. Но это не удалось реализовать. Я предложил свою отставку".

Если честно, то Феллера жаль – он оказался в экстремальных условиях (есть аналогия с Юричем, разве нет?), не успел донести идеи (не факт, что они сформировались в такой короткий период), а в дальнейшем завязал с профессией и стал функционером. Такова цена ошибки. СМИ с ужасом отреагировали на перипетии, а "La Gazzetta dello Sport" вынесла свой вердикт красноречивым заголовком: "Рим в руинах. Феллер уходит после 25 дней ада".

Свято место пусто не бывает. На горизонте появился Луиджи Дельнери, согласившийся подхватить "Порту" после переезда Жозе Моуринью на "Стэмфорд Бридж", но уже в июле подозрительно разорвавший контакты с "драконами". Мотив, поданный прессой – "желание вернуться домой", на самом же деле Дельнери побил горшки с лидерами раздевалки и осознал, что лишний в стане действующих обладателей ЛЧ.

Слабохарактерность? Бесспорно. Тем не менее, "Рома" пошла на такой шаг и вручила двухлетний трудовой договор. "Я с нетерпением жду начала работы, я отдам "Роме" весь свой энтузиазм. Каждый тренер надеется работать с топ-клубом, и "Рома", несомненно, является одним из таких. Были некоторые проблемы, но качество команды не вызывает сомнений. Есть много проверенных игроков и несколько перспективных молодых футболистов. Я очень рад быть здесь", – резюмировал алленаторе.

Это не было паническое приглашение, как в случае с Феллером, но также очень-очень неуверенное. Дельнери построил симпатичное "Кьево", с которым в 2001-м не просто дебютировал в высшем дивизионе, а сенсационно оформил пятую строчку и обеспечил путевку в КУЕФА. С последующими годами результаты ухудшились, но остались приемлемыми для награды – стабильность Луиджи нравилась и побудила сделать на него ставку.

Вот только есть ключевой нюанс, о котором не сложно догадаться: очередной тренер привык к футболистам, готовым слушаться его безоговорочно – должна царить строгая дисциплина, и только так можно на что-то надеяться. Ввиду того, что уроженец Аквилеи посрамленным сбежал из Порту, новые подопечные приняли его... никак.

"Рома" утопала в скандалах, раздуваемых журналистами, к тому же Дельнери у себя под боком должен был откровенно противостоять некоторым персонажам. Фабио Капелло не знал, как справиться с Антонио Кассано – нападающий мог порадовать долей гениальности на поле, а затем выбросить конек и подорвать авторитет окружающих. Это именно те дни, когда Тотти угрожал тем, что присоединится к мадридскому "Реалу" на бесплатной основе; словом, в воздухе витало безумное давление, непременно влияющее и на Луиджи – тогдашние эксперты убеждены, что коуч "отпустил" несколько игр, поскольку не знал, как нивелировать ошибки и выйти сухим из воды.

31 поединок, 11 побед, 8 ничьих и 12 проигрышей – печальная статистика. "Рома" выступала вспышками: после, казалось бы, положительных показателей легко поскальзывалась и летела сломя голову вниз. Повезло совершить камбэк против "Интернационале" – с 1:3 до 3:3? Ничего, зато спасовали "Удинезе" (0:3), "Реджине" (0:1) и "Лацио" в дерби (1:3). Мы уже молчим о Лиге чемпионов, где "волки" ограничились одним жалким баллом – "Реал", леверкузенский "Байер" (да и "Динамо" – не исключение; в Киеве "привез" Траянос Деллас и забил Максим Шацких) без труда воспользовались ослабленностью соперника.

Печальные февраль-середина марта 2005-го добили терпение – Дельнери разошелся миром с "Лечче" (1:1) и "Болоньей" (1:1), уступил "Интеру" (0:2), "Палермо" (0:2), "Ювентусу" (1:2) и "Кальяри" (0:3). Седьмая позиция, девять пунктов отставания до зоны квалификации ЛЧ – президент Франко Сенси, и так известный подковёрными играми, получил возможность в очередной раз объявить об аннулировании контракта.

Сгорел сарай – гори и хата

Понимая, что сезон потерян (ну кого из квалифицированных менеджеров позовешь весной?), Сенси привлек к процессам Бруно Конти. Откровенно популистский шаг, чтобы хоть как-то утихомирить недовольных тифози и дотянуть до конца Кальчо. Легенда, кумир миллионов, чемпион мира-1982 – язык не повернется, чтобы произнести грешное слово.

Конти провалил попытки стать хотя бы посредственным тренером, поэтому от него ничего не требовали. В 15 матчах были зафиксированы 2 скромные победы, 6 ничьих, еще в 7 случаях "Рома" поймала козла отпущения. 19 забитых, 27 пропущенных, подножки, подставленные такими "топами", как "Реджина" и "Сиена" – удивительно, что "джалоросси" удалось дойти до решающей стадии Кубка Италии-2005 (правда, там справедливо чашку забрал "Интернационале").

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Один из немногих плюсов Бруно – это содействие появлению Лучано Спаллетти. При его "каденции" "Рома" трижды померилась силами с "Удинезе", со скрипом справилась в полуфинале национального кубка, и это изрядно привлекало. "Это был 2005 год, я тренировал "Рому", нам пришлось приложить руку, чтобы исправить проклятый сезон. Клуб должен был найти мне замену, чтобы вернуть мою роль функционера. Мы приехали на полуфинал кубка в Удине, "Рома" прошла, но страдала от первой до последней минуты.

Нас покорила команда Спаллетти. Я был поражен тем, как играет его команда, я сказал себе: "Почему бы не взять его в Рим? Я выбрал его человеком будущего. Лучано согласился с энтузиазмом".

45 очков и восьмое место – таков итог для "волков" в розыгрыше 2004/05. Но с примечанием – тот самый финал кубка Италии гарантировал участие в первом раунде КУЕФА.

В следующем году Спаллетти, переполненный амбициями, привел "Рому" к серебру – что в Серии А, что кубке. Жизнь постепенно налаживалась.