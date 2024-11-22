  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус хочет арендовать защитника лондонского клуба
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус хочет арендовать защитника лондонского клуба

Италия

Футболист находится без игровой практики

Ювентус хочет арендовать защитника лондонского клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После прихода Марески в "Челси", Бен Чилвелл оказался глубоко в запасе клуба. В связи с этим к 27-летнему игроку приковано немалое внимание со стороны различных клубов, которые заинтересованы в услугах англичанина.

Сообщается, что "Ювентус" заинтересован в переходе Чилвелла на правах аренды в январе, и понятно, что им нужно будет покрыть лишь часть его заработной платы. Туринцы гарантируют левому защитнику игровую практику, поскольку они ищут подкрепление в обороне после того, как Хуан Кабал и Бремер выбыли из-за серьезных травм колена. "Старой синьоре" придется побороться за англичанина с "Наполи", который, как считается, также следит за игроком "Челси".

Добавим, что в этом сезоне Бен Чилвелл провел лишь один матч во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Несколько клубов Серии А заинтересованы в приобретении полузащитника Бернли
yellow-arrow
МЮ и Реал поборятся с ПСЖ за талантливого форварда Аталанты
yellow-arrow
Роме не привыкать к лихорадке. О кризисе волков двадцатилетней давности
Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Бен Чилвелл
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости