Ювентус хочет арендовать защитника лондонского клуба

После прихода Марески в "Челси", Бен Чилвелл оказался глубоко в запасе клуба. В связи с этим к 27-летнему игроку приковано немалое внимание со стороны различных клубов, которые заинтересованы в услугах англичанина.

Сообщается, что "Ювентус" заинтересован в переходе Чилвелла на правах аренды в январе, и понятно, что им нужно будет покрыть лишь часть его заработной платы. Туринцы гарантируют левому защитнику игровую практику, поскольку они ищут подкрепление в обороне после того, как Хуан Кабал и Бремер выбыли из-за серьезных травм колена. "Старой синьоре" придется побороться за англичанина с "Наполи", который, как считается, также следит за игроком "Челси".

Добавим, что в этом сезоне Бен Чилвелл провел лишь один матч во всех турнирах.