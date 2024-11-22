  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Несколько клубов Серии А заинтересованы в приобретении полузащитника Бернли
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Несколько клубов Серии А заинтересованы в приобретении полузащитника Бернли

Италия

Англичанам будет трудно удержать своего игрока

Несколько клубов Серии А заинтересованы в приобретении полузащитника Бернли

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Джош Браунхилл играет за "Бернли" с января 2020 года.За время пребывания в составе "бордовых" 28-летний полузащитник провел три с половиной сезона в Премьер-лиге, а также еще полтора сезона в Чемпионшипе, где всегда был игроком основы. Тем не менее уже зимой он может сменить свою клубную прописку.

По информации Calcio Mercato, "Лацио", "Фиорентина" и "Торино" заинтересованы в приобретении англичанина. Контракт 28-летнего футболиста истекает в конце сезона 2024-25, а это означает, что он будет свободен вести переговоры с любым клубом, который выберет, как только добегут последние шесть месяцев его текущего соглашения. Также известно, что спортивный директор "Лацио" Анджело Мариано Фабиани в настоящее время собирает информацию о ситуации с игроком, чтобы, возможно, предложить ему сделку в январе.

Добавим, что в этом сезоне Джош Браунхилл сыграл 16 матчей, где отметился 5 голами и результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Ювентус хочет арендовать защитника лондонского клуба
yellow-arrow
МЮ и Реал поборятся с ПСЖ за талантливого форварда Аталанты
yellow-arrow
Роме не привыкать к лихорадке. О кризисе волков двадцатилетней давности
Лацио (Рим) Торино Фиорентина (Флоренция) Бернли
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Calcio Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости