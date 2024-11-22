Несколько клубов Серии А заинтересованы в приобретении полузащитника Бернли

Джош Браунхилл играет за "Бернли" с января 2020 года.За время пребывания в составе "бордовых" 28-летний полузащитник провел три с половиной сезона в Премьер-лиге, а также еще полтора сезона в Чемпионшипе, где всегда был игроком основы. Тем не менее уже зимой он может сменить свою клубную прописку.

По информации Calcio Mercato, "Лацио", "Фиорентина" и "Торино" заинтересованы в приобретении англичанина. Контракт 28-летнего футболиста истекает в конце сезона 2024-25, а это означает, что он будет свободен вести переговоры с любым клубом, который выберет, как только добегут последние шесть месяцев его текущего соглашения. Также известно, что спортивный директор "Лацио" Анджело Мариано Фабиани в настоящее время собирает информацию о ситуации с игроком, чтобы, возможно, предложить ему сделку в январе.

Добавим, что в этом сезоне Джош Браунхилл сыграл 16 матчей, где отметился 5 голами и результативной передачей.