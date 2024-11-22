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Экс-игрок Ромы раскритиковал руководство римлян относительно выбора нового тренера команды

Италия

Посмотрим к чему это все приведет

Экс-игрок Ромы раскритиковал руководство римлян относительно выбора нового тренера команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Антонио Кассано не из тех, кто отказывается от своих слов. Итальянец регулярно высказывает свое мнение о футболе. И в четверг он поделился своими впечатлениями от возвращения Клаудио Раньери на тренерскую скамью "Ромы".

"На мой взгляд, семья Фридкиных совершила еще одну ошибку. Когда они увидели, что атмосфера в Риме отравлена, они подумали: "Мы приведем кого-то, кто всех успокоит". Это отвратительно. При всем уважении к Раньери, который является настоящим джентльменом, давайте будем честными. Он приносит спокойствие и мир, но "Роме" нужно нечто большее, тренер с международным опытом, победитель. Это отвратительно. Фридкин, объясните мне, что это за грязная игра? Это что, для того, чтобы успокоить людей? Поскольку я не глуп, я знаю, что некоторые люди будут рады возвращению Раньери, но это отвратительно - приводить человека, который, возможно, станет лидером клуба в следующем году", - цитирует слова Антонио Кассано Foot Mercato.

Отметим, что Клаудио Раньери начнет свой новый тренерский путь в "Роме" 24 ноября выездным поединком против "Наполи".

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Клаудио Раньери Антонио Кассано Рома (Италия)
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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