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Экс-игрок Ромы раскритиковал руководство римлян относительно выбора нового тренера команды
Посмотрим к чему это все приведет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Антонио Кассано не из тех, кто отказывается от своих слов. Итальянец регулярно высказывает свое мнение о футболе. И в четверг он поделился своими впечатлениями от возвращения Клаудио Раньери на тренерскую скамью "Ромы".
"На мой взгляд, семья Фридкиных совершила еще одну ошибку. Когда они увидели, что атмосфера в Риме отравлена, они подумали: "Мы приведем кого-то, кто всех успокоит". Это отвратительно. При всем уважении к Раньери, который является настоящим джентльменом, давайте будем честными. Он приносит спокойствие и мир, но "Роме" нужно нечто большее, тренер с международным опытом, победитель. Это отвратительно. Фридкин, объясните мне, что это за грязная игра? Это что, для того, чтобы успокоить людей? Поскольку я не глуп, я знаю, что некоторые люди будут рады возвращению Раньери, но это отвратительно - приводить человека, который, возможно, станет лидером клуба в следующем году", - цитирует слова Антонио Кассано Foot Mercato.
Отметим, что Клаудио Раньери начнет свой новый тренерский путь в "Роме" 24 ноября выездным поединком против "Наполи".
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