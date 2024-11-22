Спортивный директор Милана рассказал о переговорах с ключевыми игроками относительно их будущего в клубе

Спортивный директор "Милана" Джеффри Монкада рассказал, что на протяжении нескольких месяцев итальянский клуб ведет переговоры с Тео Эрнандесом и Майком Меньяном относительно новых контрактов.

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В интервью для MilanNews 38-летний Монкада отметил, что оба игрока национальной сборной Франции довольны своим пребыванием в итальянском клубе.

"Мы начали переговоры с ними два месяца назад. Могу сказать, что все идет очень хорошо. Я не знаю, кто из них первым подпишет контракт, но, очевидно, все довольны своим положением. Я не видел, чтобы кто-то проявил желание покинуть клуб. Они счастливы здесь, в Милане", — сказал Монкада.

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Напомним, что действующие контракты обоих игроков с "Миланом" рассчитаны до июня 2026 года.