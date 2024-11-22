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Ювентус активирует опцию выкупа арендованного защитника Милана
Следующим летом оборонец станет полноценным игроком Ювентуса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" планирует активировать опцию выкупа Пьера Калюлю по завершении этого сезона. Туринский клуб готов подписать французского защитника на полноценной основе.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, "Ювентус" готов заплатить "Милану" 14 миллионов евро за Пьера Калюлю, который в этом сезоне играет за туринский клуб на правах аренды. Также известно, что "россонери" могут получить примерно 3 миллиона евро в виде бонусов. 24-летний француз в конце сезона подпишет контракт до 2029 года с зарплатой около 2,4 миллионов евро в год.
На данный момент в клубе все очень довольны выступлениями защитника в текущем сезоне.
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В этом сезоне Пьер Калулу является основным защитником "Ювентуса", проведя 13 матчей за клуб во всех турнирах. По версии Transfermarkt его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
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