"Мы не рискуем жизнью". Тренер Наполи высказался о предстоящем матче против Ромы

Антонио Конте, главный тренер "Наполи", поделился своими мыслями о предстоящем матче против "Ромы".

"Это футбольная игра; мы не рискуем жизнью. Но это будет сложная игра. Не забывайте, что в прошлом сезоне Рома опередила Наполи. Они играют в Лиге Европы. Их трансферное окно было великолепным, но новые игроки не оправдывают ожиданий. Надеюсь, они начнут работать после игры с "Наполи", - сказал специалист.