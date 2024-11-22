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"Мы не рискуем жизнью". Тренер Наполи высказался о предстоящем матче против Ромы

Италия

Специалист ответил на вопросы журналистов

"Мы не рискуем жизнью". Тренер Наполи высказался о предстоящем матче против Ромы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Антонио Конте, главный тренер "Наполи", поделился своими мыслями о предстоящем матче против "Ромы".

"Это футбольная игра; мы не рискуем жизнью. Но это будет сложная игра. Не забывайте, что в прошлом сезоне Рома опередила Наполи. Они играют в Лиге Европы. Их трансферное окно было великолепным, но новые игроки не оправдывают ожиданий. Надеюсь, они начнут работать после игры с "Наполи", - сказал специалист.

Напомним, что поединок "Наполи" - "Рома" состоится 24 ноября в 19:00 по киевскому времени.

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Антонио Конте Наполи Рома (Италия)
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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