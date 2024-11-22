Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы не рискуем жизнью". Тренер Наполи высказался о предстоящем матче против Ромы
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Антонио Конте, главный тренер "Наполи", поделился своими мыслями о предстоящем матче против "Ромы".
"Это футбольная игра; мы не рискуем жизнью. Но это будет сложная игра. Не забывайте, что в прошлом сезоне Рома опередила Наполи. Они играют в Лиге Европы. Их трансферное окно было великолепным, но новые игроки не оправдывают ожиданий. Надеюсь, они начнут работать после игры с "Наполи", - сказал специалист.
Напомним, что поединок "Наполи" - "Рома" состоится 24 ноября в 19:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Старые знакомые со времен Евро-2024. Определился соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций
- Включительно с Тимощуком. Зеленский лишил государственных наград 34 предателей Украины
- Соперник для Украины. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки Лиги наций
- Албания – Украина, Наполи – Рома, Сити – Тоттенхэм и Милан – Юве. Расписание футбола на 18 – 24 ноября
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля