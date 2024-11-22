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Болонья подписала новый контракт со своим хавбеком

Италия

Официально

Болонья подписала новый контракт со своим хавбеком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Болонья" объявила о продлении сотрудничества со своим полузащитником Льюисом Фергюсоном.

Футболист с клубом подписал контракт до 30 июня 2028 года с возможностью продления договора еще на один сезон.

Фергюсон присоединился к "Болонье" в 2022 году из "Абердина" за 2 млн евро.

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Источник:
bologna
Опубликовал: Екатерина Власова
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