Болонья подписала новый контракт со своим хавбеком

"Болонья" объявила о продлении сотрудничества со своим полузащитником Льюисом Фергюсоном.

Футболист с клубом подписал контракт до 30 июня 2028 года с возможностью продления договора еще на один сезон.

Фергюсон присоединился к "Болонье" в 2022 году из "Абердина" за 2 млн евро.