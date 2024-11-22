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Наставник Ювентуса рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча против Милана

Италия

У нас завтра будет не хватать нескольких игроков (с)

Наставник Ювентуса рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча против Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Тьяго Мотта, наставник "Ювентуса", высказался о предстоящем матче против "Милана" в рамках тринадцатого тура Серии А.

"У нас завтра будет не хватать нескольких игроков: Душан Влахович точно пропустит, как и Глейсон Бремер, Хуан Кабаль, Василие Аджич, Дуглас Луис, Аркадиуш Милик и Нико Гонсалес.

Мы приложим все усилия, чтобы вернуться в Турин с хорошим результатом. Нам всем придется улучшить нашу игру. Мы должны сделать это главным образом для Бремера и Кабаля, потому что они будут отсутствовать дольше, чем другие", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Милан" - "Ювентус" состоится 23 ноября в 19:00 по Киеву.

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта Милан
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