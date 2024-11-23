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Чемпионат Италии хочет подписать голкипера Наполи

Италия

Если тот не продлит контракт с партенопейцами

Чемпионат Италии хочет подписать голкипера Наполи

Фото: https://twitter.com/sscnapoli

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Руководство "Интера" хочет подписать голкипера "Наполи" Алекса Мерета летом 2025 года.

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"Наполи" хочет продлить контракт с Меретом, но, по информации Football Italia, стороны вряд ли договорятся, и 27-летний итальянец ищет новый клуб.

Отмечается, что "Интер" рассматривает Мерета как долгосрочную замену Яну Зоммеру, которому в декабре исполнится 36 лет.

Напомним, за нынешний сезон Алекс Мерет 6 раз сыграл на ноль в девяти матчах чемпионата Серии А.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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