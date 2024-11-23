Милан - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

За последние 14 сезонов лишь однажды ни "Милана", ни "Ювентуса" в итоге не было в Топ-2 Серии А - в 2022/23. Ныне, разумеется, до окончания сезона очень далеко, но текущие 6-7 места гранды должны срочно улучшать. Туринский способен, ведь отстает от первого места лишь на два очка. А вот миланский в случае поражения сегодня даже станет аутсайдером в борьбе за лигочемпионские места.

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Чемпионат Италии, 13-й тур

23 ноября 2024. Милан, "Сан-Сиро"

"Милан" 19:00 "Ювентус"

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