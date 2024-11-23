Нянька для Довбика и Ромы. Клаудио Раньери способен успокоить, но не построить команду

Эта статья - уже третья моя большая о "Роме" за последние 64 дня. А это - вовсе не признак чего-то хорошего. Наоборот - бардака, хаоса, развала. Клаудио Раньери стал четвертым главным тренером команды в 2024-ом году, не исключено, что до конца года успеют назначить третьего Спортивного директора, а Генерального директора и вовсе нет уже больше двух месяцев.

Куда идут команда и клуб, на что рассчитывают в такой ситуации, с таким стилем работы?

Символично, что первый матч на посту Раньери проведет против "Наполи", клуба, погрязшего в хаосе, бардаке, развале в предыдущем сезоне, которого также тренировали четыре тренера за год (пусть и не календарный). Где также посреди сезона вернули легендарного, любимого, но ныне слабого тренера - Вальтера Мадзарри, тот лишь добил команду и был быстро уволен.

"Наполи" все же выздоровел и ныне на первом месте в лиге. Способна ли "Рома" выздороветь?

Умеют увольнять, не назначать

Вообще-то, если подумать, то выходит, что все увольнения, выполненные владельцами "Ромы" - семьей Фридкиных - с начала 2024-го года, были справедливыми. И Жозе Моуриньо, и Даниэле Де Росси, и Генерального директора Лины Сулуку, и Ивана Юрича. А ведь это также важное умение для директоров, владельцев, бизнесменов - уволить вовремя и справедливо.

Моуриньо принес "Роме" победу в Лиге Конференций и финал Лиги Европы, но в Серии А выступал даже хуже, чем Паулу Фонсека, даже не приближался к выходу в Лигу Чемпионов. Кроме того, откровенно надоел Фридкиным и вообще всем своим постоянным нытьем, постоянными нападками на арбитров, СМИ, соперников, своих игроков и даже на руководство своего клуба.

Де Росси начал отлично, но затем покатился. Перед увольнением он выиграл лишь один из 11-ти матчей во всех турнирах, в том числе ни одной победы в четырех матчах в начале нового сезона, даже против аутсайдеров предыдущего - "Кальяри", "Эмполи". Еще и поссорился с некоторыми игроками. Говорили даже о физическом контакте с Брайаном Кристанте.

Сулуку заставляла Де Росси не ставить Пауло Дибалу и Николу Залевски в состав из-за желания продать их, еще и лгала Фридкиным о действиях тренера. Она должна была уйти. Ну а Юрич добыл лишь четыре победы в 12-ти матчах, в том числе получив 1:5 от "Фиорентины", еще и совершенно потерял поддержку игроков, говорят, даже дрался с Джанлукой Манчини.

Хорват завершил очень короткую каденцию с 1.25 очка за матч в среднем - худшим результатом тренеров "Ромы" за последние 20 лет. С 2004-го года, предыдущего (и третьего в истории), когда команду тренировали четыре тренера. Нынешние 13 очков после 12-ти первых матчей лиги в сезоне - худшее начало сезона с 2004/05. Тогда она завершила седьмой.

Проблема в том, что более важное умение директоров, владельцев, бизнесменов, чем увольнять - это нанимать вовремя и справедливо. А в этом Фридкины постоянно проваливаются. Даже игроков на этот раз привели в последних числах августа и даже в сентябре - Коне, Салемакерса, Хуммельса, Эрмосо. Так серьезные клубы не работают.

Назначать Де Росси, тренера без опыта работы в Серии А, заключать с ним трехлетний контракт, назначать Юрича - тренера без опыта работы в клубе такого калибра. Назначать в такой бурный клуб спортдиром 39-летнего Флорана Гизольфи, никогда не работавшего в Италии и даже не знающего ни одного языка, кроме французского. Еще и с опозданием, лишь в конце мая.

В сущности, Де Росси Фридкины назначили лишь для того, чтобы отвести гнев болельщиков за увольнение Моуриньо. А Раньери - лишь для того, чтобы отвести их гнев за увольнение Де Росси. Даниэле и Клаудио - страстные болельщики "Ромы", любимцы болельщиков, принимающие на себя удар, громоотводы. Их тренерские качества же интересовали Фридкиных в последнюю очередь.

Назначение Юрича и вовсе выглядело очень странным, ведь в сентябре было ясно, что "Роме" нужен опытный тренер. А Иван даже никогда не тренировал в Еврокубках. Кроме того, он известен буйным характером, резонансными заявлениями, причем часто - против своих же игроков, болельщиков и руководства, и потому никак не мог принести тишину в раздевалку.

По сути, по характеру он очень похож на Моуриньо. Который ведь вроде бы надоел Фридкиным своим характером. Зачем тогда назначать такого же, еще и гораздо менее опытного?!

Еще же хорват, как верный ученик Джан Пьеро Гасперини, известен приверженностью к постоянному бегу, яростному индивидуальному прессингу, жестким единоборствам. А состав "Ромы" совершенно не приспособлен к такой игре. Его уже давно обвиняют в лени, в желании играть на чистых мячах, в отсутствии характера. Причем обвиняли и Моуриньо, и Де Росси, и Юрич.

Тренер-директор

В целом в клубе и в команде сейчас вакуум власти. Генерального директора нет более двух месяцев, причем "Рома" ждет специалистов, которые сейчас на контракте в других клубах. Фридкины приезжают в Италию лишь для того, чтобы уволить тренера, а для Юрича даже не приехали, уволив его по телефону. Интервью же они не дают вообще. Дает Гизольфи, близкий к увольнению.

Он, кстати, признал ошибку клуба с увольнением Де Росси. Но признал в завуалированной манере. Да и сам он ведь не хотел увольнять Даниэле и после увольнения Юрича хотел его вернуть. Но ныне француз изолирован от реального руководства клубом, не принимал участия в выборе тренера. А его словам, что Раньери был первым кандидатом, никто не верит.

В сущности, до появления имени Клаудио в прессе мелькали десяток имен возможных новых тренеров "Ромы". От Роберто Манчини и Массимилиано Аллегри до Эдена Терзича и Френка Лэмпарда. СМИ даже сообщали, что приход Манчини очень близок. Но в итоге остановились на Раньери. Возможно, из-за отказа всех других кандидатов.

Что может принести 73-летний специалист, объявивший летом об окончании клубной карьеры? Спокойствие. Болельщики обожают его, уже встретили его баннерами о вечной любви, "ты всегда один из нас". Он сам признался, что был готов вернуться лишь для "Ромы" или "Кальяри", своих любимых клубов, хотя получал за эти месяцы "больше предложений, чем после чемпионского титула с "Лестером".

Он уже начал работать с болельщиками. Призывая их не освистывать команду во время матчей, поддерживать ее. Скорее всего, его послушают, по крайней мере - вначале. Ведь он - такой же болельщик и говорит, что прежде всего болельщик. Уроженец Рима, воспитанник "Ромы", начавший карьеру игрока в ней и тренировавший ее в двух каденциях - 2009-11 и 2019-ом годах.

Игрокам он говорит, что хочет видеть от них улыбки на тренировках. А в целом заявляет: "В "Роме" мы все - одна семья. От президента до кладовщиков".

Он уже обратил особое внимание на сенаторов - тех, кого болельщики освистывают в первую очередь, в первую очередь обвиняют в плохой игре и сливе тренеров - Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Манчини. Раньери уже постоянно разговаривает с ними, тем самым пытаясь восстановить тишину и иерархию в раздевалке. А также - с Хуммельсом и Паредесом, вообще не игравшими у Юрича.

Более того - Клаудио может повлиять на весь клуб. Ведь летом 2025-го года начнется его двухлетний контракт в качестве Главного советника Фридкиных, то есть директора. А присутствие такого опытного, еще и такого любимого директора может наконец успокоить клуб и повернуть его в правильное русло. Он будет участвовать и в выборе нового главного тренера летом.

Моуриньо и Де Росси жаловались, что в клубе не хватает функционеров, особенно - часто разговаривающих, защищающих тренера и игроков. Они просто умоляли назначить кого-то, кто будет принимать на себя удар, хотя бы частично. Юрич на такое не жаловался, но ясно, что и ему не хватало помощи. А Раньери уже и говорит как функционер, как директор.

Клаудио сразу же лично объяснил Фридкиным важность активного присутствия президента в итальянском клубе. "Я сам не любил вмешательства президентов и был счастлив в Англии, где они не лезут в текущие дела клуба. Но в Италии активное присутствие президента жизненно важно, поскольку пресса постоянно пишет и постоянно ищет заголовки, теории заговора, скандалы".



Еще месяц назад он говорил: "Рома" выглядит без души, без характера, без лица. Без лидера. Фридкины дают много денег, но ясно видно, что лишь денег недостаточно. "Рома" - особое место. Ее болельщиков нужно нянчить, вдохновлять, им нужно помогать". Он и будет нянчить, воспитывать. И болельщиков, и Фридкиных.

И не следует смеяться и недооценивать работу няньки. Можно сколько угодно рассуждать о волшебных тактических схемах, крутых игроках и тренерах. Но когда в клубе бардак, вакуум власти, раздоры, а болельщики постоянно освистывают и оскорбляют игроков настолько, что домашние матчи превращаются в ад не для соперников "Ромы", а для самой "Ромы" - никакие схемы, игроки и тренеры не помогут.

Игравшие у Раньери считают, что няньчить и воспитывать у него получится. Указывают на его добрый характер, на умение поладить со всеми, успокоить всех, не нагнетать, на его блестящие качества умного психолога. Чего явно не хватало Моуриньо, Де Росси и Юричу, известных взрывным характером и громкими заявлениями.

Диего Перотти считает его идеальной кандидатурой в нынешней ситуации: "Он придает тебе энергию, оставаясь спокойным, без крика. Не все способны на такое. Он сохраняет тебя сфокусированным, выжимает из тебя боевитость и злость, не давая тысячи инструкций, не жестикулируя, не крича, не оскорбляя".

"Он передает спокойствие, он всегда близок к игрокам и как отец для них. В такие деликатные моменты он всегда знает, как вернуть тишину, ясность и внимание игроков, как сфокусировать их исключительно на поле".

Лука Тони говорит: "Он всегда готов снять напряжение шуткой. Он блестящий психолог и блестящий тренер, очень любит "Рому" и болельщики очень любят его. Он - правильный человек для нынешней "Ромы". Его возвращение принесет мир и тишину".

Корни без плодов

"Роме" нужно вернуться к своим корням и нужен тот, кто принадлежит к ее корням. Как Раньери. Он еще и замечательный тренер и Человек с большой буквы. С ним мы начинаем новый проект", - говорит Гизольфи.

Впрочем, здесь сразу же возникает мысль: "Почему тогда сразу не назначить Раньери директором и не поручить ему сразу же искать нового долгосрочного тренера? Ведь как тренер Клаудио уже невысокого уровня, с достижениями в последние годы даже гораздо хуже Юрича. Возможно, с Клаудио команда успокоится, но ожидать, что с ним она построит игру, нет никаких причин.

Кажется, что его назначение именно тренером - потеря драгоценных месяцев и практически отказ от нынешнего сезона.

Останется ли он вообще в клубе летом? Или же выйдет как с Ральфом Рангником в "Манчестер Юнайтед", который приходил как временный тренер и будущий директор, но как тренер добил команду настолько, что его уже не хотели видеть в клубе ни в каком качестве.

Что это назначение означает для Артема Довбика? Раньери заявил, что не собирается зацикливаться на тактике и будет смотреть от матча к матчу. Но общеизвестно, что он не любит владеть мячом (а сейчас "Рома" - вторая в лиге по владению, что ей только во вред), любит играть от обороны. Любит быстрый вертикальный футбол, а именно в таком украинец выглядит лучше, чем в позиционном.

Что еще важнее - Раньери любит играть с двумя форвардами, а это очень хорошо для Довбика, который был слишком часто изолированным, одиноким. И один из форвардов - "девятка", "башня" типа Артема. В предыдущем сезоне в "Кальяри" Раньери всегда ставил в состав Петанью, Паволетти, Шомуродова.

Кстати, последний ведь сейчас в "Роме". Так что, возможно, составит более острую конкуренцию Довбику. Тем более, что и играет в последнее время лучше, чем он. Совершенно не удивит и выход обоих на поле одновременно.

"Рома" пытается успокоиться, пытается вернуть расположение болельщиков, пытается вернуться к корням. Но удастся ли Раньери сделать все это? В 2019-ом году он также приходил как временный тренер в гораздо лучшей ситуации и не сумел ничего изменить. Тогда он сказал, что "Рома" отстает в развитии, и ей нужна перестройка. С опозданием на пять лет он начинает ее сам.

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