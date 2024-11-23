Серия А. Иногда так прорывает - Интер вынес Верону в гостях

Серия А. 13-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Интер" 0:5

Голы: Корреа 17, М. Тюрам 22, 25, Де Фрай 31, Биссек 41

"Эллас Верона": Монтипо, Данилюк, Маньяни, Давидович (Гиларди 46), Чачуа, Сердар, Белахьян, Харруи (Дани Силва 46), Брадарич (Лазович 46), Тенгстедт (Суслов 69), Москера (Сарр 46)

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби (Де Фрай 15), А. Бастони (Фраттези 62), Дармиан, Барелла (Зелински 46), Асллани, Мхитарян, Аугусто (Бьюкенен 74), Корреа, М. Тюрам (Арнаутович 62)

Предупреждения: Давидович 33, Белахьян 55 - Арнаутович 90+1

Такие разгромы не чужды "Интеру". В 2023-ем году он добывал и 6:0, и 5:1. Причем 6:0 - как раз в гостях против "Вероны". В 2024-ом добывал в гостях 5:1 и 5:0. Уже в сезоне 2024/25 забивал по четыре мяча и "Аталанте", и "Ювентусу" в лиге, и "Црвене Звезде" в Лиге Чемпионов. Почему бы уже не забить пять мячей, еще и в той же Вероне?!

В предыдущих матчах "нерадзурри" как раз забивали совсем немного - 1:0 против "Венеции", 1:0 против "Арсеналa" в Лиге Чемпионов, затем 1:1 против "Наполи". Но две недели перерыва на матчи сборных позволили перезагрузиться. Причем сегодня не понадобилась даже помощь Хакана Чалханоглу и Лаутаро Мартинеса, как раз получивших травмы в сборных.



Не чуждо такое поражение и самой "Вероне". О 0:5 от этого соперника дома полтора года назад уже упомянуто. А менее месяца назад "Эллас" был разгромлен "Аталантой" со счетом 1:6, пусть и в гостях. 3:0 над "Наполи" в первом туре давно забыто, 3:2 над "Ромой" в предыдущем домашнем матче - всего лишь победа над жутко кризисным соперником. "Интер" не такой.

По ударам по воротам миланцы выиграли первый тайм всего лишь со счетом 8:7. В створ они попали пять раз, и все залетело. Даже Хоакин Корреа забил в первом "старте" с 2022-го года. Это после моментов веронцев - сейва Зоммера от удара головой Данилюка и удара Тенгстедта в стойку. Сам Корреа ответил ударом головой в стойку. А затем начались голы.

Тюрам выложил именно Корреа, замене Лаутаро, а тот подсек над Монтипо. Хоакин послал в прорыв Тюрама, а тот обошел вратаря. Бастони послал того же Тюрама, а тот пробил мимо Монтипо. В розыгрыше углового Асллани, замена Чалханоглу, повторно прострелил, а защитник Де Фрай замкнул. Биссек, также защитник, развернулся и забил как форвард. Ассист Корреа.

В самой концовке матча Корреа вновь попал в каркас ворот.

Десять очков "Интера" в последних четырех турах лиги, 20 - в последних восьми. На данный момент он на первом месте. "Верона" же с победой и пятью поражениями в последних шести турах. Она на 14-ом месте.