Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Милан - Ювентус 0:0. Пиоли и Аллегри будто и не уходили
Совершенно унылая игра
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 13-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Ювентус" 0:0
"Милан": Маньян, Рояль (Калабрия 84), Габбия (Павлович 84), Тиав, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса (Чуквуэзе 84), Лофтус-Чик (Пулишич 70), Леау, Мората
"Ювентус": Ди Грегорио, Савона (Данило 90+1), Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, Консейсау (Веа 80), Коопмейнерс, Йилдиз (Мбангула 90+1), МакКенни (Фаджоли 80)
Предупреждения: Леау 26, Рояль 67, Фофана 69 - Гатти 27, Локателли 87
Главный арбитр: Даниэле Киффи
Популярное сейчас
- В составе киевского Динамо дебютировал сын прославленного бомбардира
- Динамо - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Легендарная украинская биатлонистка рассказала о самой большой проблеме в своей карьере
- Новый тренер Ромы рассказал о состоянии Довбика перед матчем с Наполи
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО