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Серия А. Милан - Ювентус 0:0. Пиоли и Аллегри будто и не уходили

Италия

Совершенно унылая игра

Серия А. Милан - Ювентус 0:0. Пиоли и Аллегри будто и не уходили

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 13-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ювентус" 0:0

"Милан": Маньян, Рояль (Калабрия 84), Габбия (Павлович 84), Тиав, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса (Чуквуэзе 84), Лофтус-Чик (Пулишич 70), Леау, Мората

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона (Данило 90+1), Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, Консейсау (Веа 80), Коопмейнерс, Йилдиз (Мбангула 90+1), МакКенни (Фаджоли 80)

Предупреждения: Леау 26, Рояль 67, Фофана 69 - Гатти 27, Локателли 87

Главный арбитр: Даниэле Киффи

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