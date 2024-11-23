  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Я продолжаю в это верить": Фонсека – о шансах Милана на победу в Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я продолжаю в это верить": Фонсека – о шансах Милана на победу в Серии А

Италия
Обновлено

Отрыв уже безумный

"Я продолжаю в это верить": Фонсека – о шансах Милана на победу в Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Милана” Паулу Фонсека прокомментировал нулевую ничью в матче против “Ювентуса” и шансы его подопечных на чемпионство в Серии А

“Мы можем сделать больше в атаке, даже если это нелегко против “Ювентуса”, который является командой, которая дает сопернику меньше возможностей. Мы не очень рисковали, команда играла уверенно, но чтобы забивать голы нужно рисковать больше. Скудетто? Я продолжаю в это верить”, – сказал португалец.

Также специалист прокомментировал действия фанатов по команде и спокойное развитие поединка.

“Освистывание – это нормально, когда ты не выиграешь: если я фанат, я делаю то же, если я вижу подобное шоу, и я прекрасно понимаю фанатов.

Это был очень тактический матч. Мы слишком уважали “Ювентус”, и они слишком уважали нас”, – добавил Паулу.

Читайте такжеСерия А. Милан - Ювентус 0:0. Пиоли и Аллегри будто и не уходили

“Милан” и “Ювентус” второй раз подряд сыграли вничью. За последние три матча между соперниками был забит один гол.

Сейчас "россонери" находятся на седьмом месте с девятью очками отрыва от первого "Интера". "Ювентус" идет шестым – у него на шесть зачетных пунктов больше, чем у "Милана".

По теме
yellow-arrow
Серия А. Интер вынес Верону в гостях, Аталанта победила в Парме
yellow-arrow
Наполи - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 24.11.2024
yellow-arrow
Серия А. Милан - Ювентус 0:0. Пиоли и Аллегри будто и не уходили
Ювентус (Турин) Паулу Фонсека Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости