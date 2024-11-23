"Я продолжаю в это верить": Фонсека – о шансах Милана на победу в Серии А

Главный тренер “Милана” Паулу Фонсека прокомментировал нулевую ничью в матче против “Ювентуса” и шансы его подопечных на чемпионство в Серии А

“Мы можем сделать больше в атаке, даже если это нелегко против “Ювентуса”, который является командой, которая дает сопернику меньше возможностей. Мы не очень рисковали, команда играла уверенно, но чтобы забивать голы нужно рисковать больше. Скудетто? Я продолжаю в это верить”, – сказал португалец.

Также специалист прокомментировал действия фанатов по команде и спокойное развитие поединка.

“Освистывание – это нормально, когда ты не выиграешь: если я фанат, я делаю то же, если я вижу подобное шоу, и я прекрасно понимаю фанатов. Это был очень тактический матч. Мы слишком уважали “Ювентус”, и они слишком уважали нас”, – добавил Паулу.

“Милан” и “Ювентус” второй раз подряд сыграли вничью. За последние три матча между соперниками был забит один гол.

Сейчас "россонери" находятся на седьмом месте с девятью очками отрыва от первого "Интера". "Ювентус" идет шестым – у него на шесть зачетных пунктов больше, чем у "Милана".