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Наполи – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Антонио Конте против Клаудио Раньери

Наполи – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" снова попытается начать с чистого листа, на этот раз руководить командой будет Клаудио Раньери и то, как это повлияет на игру Артема Довбика, очень интригует.

Но и первый матч для Раньери получается невероятно сложным, выезд к претенденту на чемпионство, хоть и пребывающий не в лучшей форме, то еще испытание.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.

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Серия А. 13-й тур.

24 ноября. 19:00. Неаполь. "Диего Армандо Марадона"

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Наполи" — "Рома"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Клаудио Раньери Антонио Конте Серия А Чемпионат Италии Наполи Артем Довбик Рома (Италия) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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