Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Антонио Конте против Клаудио Раньери
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" снова попытается начать с чистого листа, на этот раз руководить командой будет Клаудио Раньери и то, как это повлияет на игру Артема Довбика, очень интригует.
Но и первый матч для Раньери получается невероятно сложным, выезд к претенденту на чемпионство, хоть и пребывающий не в лучшей форме, то еще испытание.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Серия А. 13-й тур.
24 ноября. 19:00. Неаполь. "Диего Армандо Марадона"
Главный судья: Давиде Масса (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Потеряли все за три минуты. Сельта — Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча
- "Мир в обмен на полезные ископаемые Украины": республиканский сенатор рассказал о соглашении от Трампа о войне
- 36-летний Ди Мария оформил хет-трик за 17 минут. Второй мяч аргентинца – произведение искусства
- Александр Зинченко может оказаться в другом европейском топ-клубе
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Сын Леон постарался. Жена Цыганкова нашла оригинальную причину победы Жироны над Эспаньолом