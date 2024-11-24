Наполи – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Рома" снова попытается начать с чистого листа, на этот раз руководить командой будет Клаудио Раньери и то, как это повлияет на игру Артема Довбика, очень интригует.

Но и первый матч для Раньери получается невероятно сложным, выезд к претенденту на чемпионство, хоть и пребывающий не в лучшей форме, то еще испытание.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.

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Серия А. 13-й тур.

24 ноября. 19:00. Неаполь. "Диего Армандо Марадона"

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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