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Бергамаски – на вершине Серии А. Парма – Аталанта 1:3. Видео голов и обзор матча

Италия

С поединка против "Шахтера" началась удачная серия

Бергамаски – на вершине Серии А. Парма – Аталанта 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В поединке 13 тура чемпионата Италии "Парма" дома принимала "Аталанту".

Гости отличились дважды в первом тайме, но на старте второго пропустили. Впоследствии наставник бергамасков Гасперини получил удаление и около 40 минут "Аталанта" находилась без главного тренера. Правда, к концу встречи забила еще и третий.

В последних 10 матчах во всех турнирах "Аталанта" победила девять раз (еще была ничья с "Селтиком" 0:0). Эта серия началась с победы над "Шахтером" 2 октября.

В настоящее время "Аталанта" идет на первом месте Серии А. Команда Гасперини имеет одинаковое количество очков с "Интером". Также у "Наполи", который может перегнать бергамасков, есть еще матч в запасе.

"Парма" – "Аталанта" 1:3

Голы: Канчелльерри 49 – Ретеги 4, Эдерсон 39, Лукман 75

Удаление: Гасперини 54 (вторая желтая)

Вилучення: Гасперіні 54 (друга жовта)

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