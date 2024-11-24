Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бергамаски – на вершине Серии А. Парма – Аталанта 1:3. Видео голов и обзор матча
С поединка против "Шахтера" началась удачная серия
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 13 тура чемпионата Италии "Парма" дома принимала "Аталанту".
Гости отличились дважды в первом тайме, но на старте второго пропустили. Впоследствии наставник бергамасков Гасперини получил удаление и около 40 минут "Аталанта" находилась без главного тренера. Правда, к концу встречи забила еще и третий.
В последних 10 матчах во всех турнирах "Аталанта" победила девять раз (еще была ничья с "Селтиком" 0:0). Эта серия началась с победы над "Шахтером" 2 октября.
В настоящее время "Аталанта" идет на первом месте Серии А. Команда Гасперини имеет одинаковое количество очков с "Интером". Также у "Наполи", который может перегнать бергамасков, есть еще матч в запасе.
"Парма" – "Аталанта" 1:3
Голы: Канчелльерри 49 – Ретеги 4, Эдерсон 39, Лукман 75
Удаление: Гасперини 54 (вторая желтая)
Вилучення: Гасперіні 54 (друга жовта)
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер на классе берут свое, победы Зинченко и Цыганкова, тотальное фиаско Ман Сити, ничья Миколенка и Ярмолюка. Главные новости за 23 ноября
- Потеряли все за три минуты. Сельта — Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча
- "Мир в обмен на полезные ископаемые Украины": республиканский сенатор рассказал о соглашении от Трампа о войне
- Чемпион Италии ищет кипера. Лунин - в шорт-листе
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Пушич: Если будет еще пенальти, Судаков будет его бить еще раз, хочу, чтобы он пробил рабоной