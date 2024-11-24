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Гасперин рассказал, что помогло победить Парму
Не собираются бороться за Скудетто
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, в рамках 13-го тура чемпионата Италии "Аталанта" обыграла "Парму" со счетом 3:1.
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу:
"Это, несомненно, положительная серия, и игра в первом тайме также была отличной, мы, возможно, могли забить больше голов. Второй тайм начался с их гола, который дал толчок "Парме", но это длилось недолго, и мы снова взяли все под свой контроль перед тем, как забить в третий раз. Вы не можете реализовать все моменты, но команда, которая создает столько голевых моментов, имеет больше шансов на победу.
Теперь мы попробуем сосредоточиться на Лиге чемпионов. Она может стать решающей, ведь победа может вывести нас в топ-16. Однако играть на синтетическом поле, единственном в Европе, — это, конечно, совсем другое. Они создали "Интеру" немало проблем, поэтому мы должны быть осторожными."
Добавим, что во вчерашнем матче главный тренер "Аталанты" получил красную карточку.
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