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Осторожный футбол. Милан – Ювентус 0:0. Обзор матча
Команды голами не порадовали
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" и "Ювентус" провели прагматический поединок в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Команды играли осторожно, как сказал Пауло Фонсека "с уважением друг к другу". В итоге всего 13 ударов на двоих и ноль голов во втором матче между коллективами подряд.
Серия А, 13 тур. "Сан-Сиро"
"Милан" – "Ювентус" 0:0
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