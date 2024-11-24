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Осторожный футбол. Милан – Ювентус 0:0. Обзор матча

Италия

Команды голами не порадовали

Осторожный футбол. Милан – Ювентус 0:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Милан" и "Ювентус" провели прагматический поединок в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Команды играли осторожно, как сказал Пауло Фонсека "с уважением друг к другу". В итоге всего 13 ударов на двоих и ноль голов во втором матче между коллективами подряд.

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Серия А, 13 тур. "Сан-Сиро"

"Милан" – "Ювентус" 0:0

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