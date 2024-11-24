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Серия А. Дженоа упускает победу в дебюте Виейра
Ничья в матче за шесть очков
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 13-й тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Кальяри" 2:2
Голы: Френдруп 12, Миретти 59 - Марин 8 (пен.), Пикколи 88 (пен.)
"Дженоа" ныне пребывает в хаосе. Ее владельцы близки к банкротству, клуб выставлен на продажу, в среду, близко к окончанию перерыва на матчи сборных, вдруг решили уволить очень популярного у игроков и болельщиков главного тренера Альберто Джилардино. Вместо него пришел Патрик Виейра, долго игравший в Италии, но никогда не тренировавший.
В двух своих последних матчах на посту Джилардино как раз добывал очень хорошие результаты. Четыре очка против "Пармы" и "Комо", прямых конкурентов в борьбе против вылета. Таким прямым конкурентом является и "Кальяри", подходивший к матчу с теми же десятью очками, что и "Дженоа". Ему также "грифонам" удалось не проиграть. Но ведь можно было выиграть.
Началось с удара головой Мины в руку Торсбю и реализованного пенальти. Сразу же счет сравнялся, когда Дзаноли вбросил аут, Пинамонти отбросил назад, а Френдруп пробил с полулета на входе в штрафную. Далее команды продолжали атаковать и в итоге добрались до 37-ми ударов по воротам. Но точности не хватало.
Ближе к голу был "Кальяри", когда Леали тащил удар Гаэтано и дарил мяч ему же, но исправлялся, взяв удар. А забила "Дженоа" с прорыва Торсбю справа и прострела назад на Миретти. Далее же особо опасных моментов не было. И все же генуэзцы упустили победу. Пикколи успел выставить ногу ранее Мартина и получил по ноге, а не по мячу. Еще один пенальти.
"Дженоа" с третьим матчем лиги без поражений подряд. После пяти поражений в шести матчах это очень серьезный прогресс. Она на 16-ом месте. "Кальяри" на 15-ом и с двумя ничьими подряд после трех поражений подряд. Причем обе ничьи - и 3:3 против "Милана", и 2:2 против "Дженоа" - были добыты голами после 87-ой минуты.
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