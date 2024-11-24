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Тренер Ювентуса: Путь правильный, мы только в его начале
Команда продолжает бороться за чемпионство
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта прокомментировал нулевую ничью его подопечных с "Миланом":
“Путь правильный, мы только в его начале. Я доволен увиденным в матче против "Милана". Тюрам в течение некоторого времени сильно развивался: если он продолжит расти с такой головой и качеством, он может стать очень важным игроком. Его ждет фантастическая карьера.
Я доволен работой, которую мы выполнили, мы ни в чем не уступили "Милану". В атаке мы мало что создали, кроме возможностей у Консейсао и Камбьясо. Горжусь игрой своими игроками: мы играли как отличная команда”, – сказал Мотта.
"Ювентус" занимает шестое место в Серии А. Отрыв от лидеров "Аталанты" и "Интера" составляет три очка. Следующий матч в чемпионате подопечные Мотты сыграют 1 декабря против "Лечче".
Перед этим – 27 ноября – проведут встречу с "Астон Виллой" в гостях в рамках ЛЧ. Там "бьянконерри" идут на 11 месте с семью очками в активе за четыре матча.
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