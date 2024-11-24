Серия А. Наполи - Рома 1:0. Перекладина разделила Лукаку и Довбика

Серия А. 13-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Рома" 1:0

Гол: Лукаку 54

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Лоботка, Ангисса (Фолоруншо 86), МакТоминей, Политано (Мадзокки 86), Лукаку (Симеоне 79), Кварацхелия (Нерес 67)

"Рома": Свилар, Челик (Абдулхамид 78), Манчини (Дибала 88), Ндика, Анхелиньо, Кристанте, М. Коне, Писилли (Даль 78), Лоренцо Пеллегрини (Бальданци 46), Эль-Шаарави (Хуммельс 46), Довбик

Предупреждения: Ндика 38, Писилли 60, Кристанте 90+1

Главный арбитр: Давиде Масса

Солнечное дерби на этот раз состоялось между командами и клубами, в этом году познавшими полный хаос, полный бардак. В обеих в течение менее года тренировали четыре главных тренера, менялись и спортивные директоры, болельщики протестовали, проклинали, бойкотировали, команды слетали ниже девятого места в лиге.

"Наполи" с пятым тренером за год с небольшим - Антонио Конте - наконец-то пришел в себя, вернулся на первое место. А "Рома" сегодня лишь начала каденцию четвертого тренера в 2024-ом году с надеждой, что не придется ждать пятого, что любимец болельщиков и сам болельщик Клаудио Раньери приведет команду и клуб в чувство.

Сегодня 73-летнему специалисту, летом уже объявлявшему об окончании клубной карьеры, удалось привести в чувство оборону, пропустившую шесть мячей в двух предыдущих матчах лиги, а четыре тура тому пропустившую пять в одном. Но ценой этого был "автобус" при полном отсутствии атаки. Выдержать либо раскрыться так и не удалось.

Сам "Наполи" вовсе не в лучшей форме. Не победил в предыдущих двух матчах, в том числе в предыдущем домашнем получил 0:3 от "Аталанты". В октябре дважды подряд побеждал лишь со счетом 1:0. Сегодня этот счет вернулся, и победа вновь не была уверенной и уж точно яркой. Не случайно финальный свисток игроки праздновали бурно.

Первый тайм по ударам по воротам неаполитанцы выиграли со счетом 10:2, по владению мячом - 76:24, по "кроссам" в штрафную с флангов - 19:1. Но по ударам в створ счет был 1:1. Очень опасные забросы в штрафную римляне с трудом, но прерывали. Не прервали на Кварацхелию уже на второй минуте, но тот головой в упор пробил неточно.

Кроме этого, МакТоминей и Политано немного не попадали, Свилар вытащил удар первого с очень острого угла, затем опередил Лукаку, готового замкнуть пас вразрез.

В начале второго тайма Раньери решил произвести две замены. Между прочим, вместо флангового игрока Эль-Шаарави выпустить третьего центрального защитника. Этот третий, Матс Хуммельс, в своем втором матче за клуб, быстро проспал Лукаку. Хотя вначале проспал Анхелиньо перевод слева направо на Ди Лоренцо. Тот прорвался и прострелил во вратарскую.

Лукаку в последнее время играет слабее, еще и страдает от повреждения. Этот гол - лишь его второй во всех турнирах с пятого октября. Но забиты голы были против "Милана" и "Ромы" - то есть в нужный момент против именитых соперников. Сегодня против своей предыдущей команды он доказал, что летом "Роме" стоило больше бороться за него.

"Роме" пришлось владеть мячом, комбинировать. С этого у нее получалось мало, тем более, что "Наполи" не всегда отходил назад, пытался держать игру в центре поля. Тем не менее, она создала. Хорошую комбинацию свободный Бальданци завершил плохим ударом метров с 12-ти. А штрафной с фланга Довбик с пяти метров замкнул головой в перекладину.

Раньери и далее чудил с заменами, выпустив крайнего защитника вместо опорника и вспомнив о существовании Пауло Дибалы лишь на 88-ой минуте. Тогда было уже поздно, и как раз хозяева Фолоруншо и Нерес пробивали близко к воротам.

"Рома" на этот раз выглядела компактнее. На одной линии с Довбиком находился Лоренцо Пеллегрини или Бальданци. Они даже первыми начинали прессинг. Часто подключался еще один игрок. Только этот "прессинг" начинался на своей половине поля и фактически был "автобусом". А в выходах в контратаку на таком огромном расстоянии от чужих ворот Артем неэффективен.

Он все же хорошо забежал по правой стороне дважды (в первом тайме), получил мяч на ход. Но замешкался уже в штрафной, опоздал с ударом или пасом. В итоге он остался с одним ударом - тем самым в перекладину. Кроме этого, ничем не запомнившись, хотя, как всегда, работая, двигаясь, в том числе на фланги, стараясь.

18 передач, 31 касание мяча (из них пять - в штрафной площадке соперника и еще два - на ее линии), три выбитых мяча, две попытки отбора, десять единоборств, из них пять выигранных - неплохая статистика. 11 потерь мяча и 61 процент точных передач - плохая. А в целом он не сумел повлиять на результат. Хотя был очень близок.

"Наполи" остается на первом месте. "Рома" терпит третье поражение в лиге подряд и пятое в шести последних матчах и остается 12-ой.