Серия А. Лацио - Болонья 3:0. Рим, но не тот

Серия А. 13-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Болонья" 3:0

Голы: Жиго 68, Дзакканьи 72, Деле-Баширу 90+2

"Лацио": Проведель, Лаццари, Хила, А. Романьоли (Жиго 46), Лука Пеллегрини, Ровелла, Весино (Диа 60), Гендузи, Педро (Исаксен 60), Дзакканьи (Чауна 74), Кастельянос (Деле-Баширу 85)

"Болонья": Равалья, Де Сильвестри, Лукуми, Беукема, Миранда, Фройлер (Фаббиан 74), Побега, Одгар (Даллинга 74), Орсолини (Урбански 46), Кастро (Холм 81), Карлссон (Моро 46)

Предупреждения: Жиго 63, Чауна 84 - Побега 24

Удаление: Побега 35 (вторая желтая)

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Так получилось, что в двух турах подряд "Болонья" играла на "Стадио Олимпико". Вот только в первом из них соперником была разваленная "Рома", которая после поражения от "россоблу" (2:3) уволила третьего главного тренера в 2024-ом году. А во втором - "Лацио", одержавший шесть побед подряд во всех турнирах. Неудивительно, что результат вышел совсем иным.

Результат мог выйти похожим на первый. Поскольку "Болонья" ныне в хорошей форме. Одержала три победы в лиге подряд, не проигрывала там со второго тура, причем в гостях с начала сезона показывая лучшие результаты, чем дома - 11 очков против семи. Она и этот матч начала неплохо. Все испортила ненужная вторая желтая карточка Томмазо Побеги.

"Лацио" можно было ловить. Предыдущие три матча во всех турнирах он выиграл с разницей лишь в один мяч, играя тяжело. А к этому подошел без травмированного автора восьми ассистов в сезоне Тавареша, с не совсем здоровыми Кастельяносом, Диа, Педро. Хотя и "Болонье" могло не хватить первого вратаря Скорупски, вингера Ндоя, опорника Эбишера.

Поначалу командам не хватало банального - ударов по воротам. Хотя играли они энергично, быстро, старались. К 35-ой минуте ударов набралось всего пять, а в створ из них попал лишь один. Равалья взял удар Кастельяноса. Также Кастельянос издали не попал в пустые ворота, Гендузи уже вроде бы прорвался к воротам, но запутался в ногах.

Изменил игру Побега. Уже на желтой карточке, он бросился в подкат в чужой штрафной. Шанс отобрать мяч был, поскольку Гендузи несколько запутался. Но успел отдать мяч, и получился грязный подкат сзади в ноги без касания мяча. Вторая желтая карточка за такой фол была неминуема.

Далее атаковал лишь "Лацио". Но Пеллегрини заблокировали, Дзакканьи не попал из вратарской, Кастельянос не попал головой с отличной позиции. Правду говоря, мало моментов для игры в численном большинстве. Но в итоге залетело. Дзакканьи подал угловой, мяч срикошетил, и защитник Жиго забил головой в падении.

Вскоре Дзакканьи, капитан, забил в третьем матче лиги подряд. Его возвращение после травмы выходит все более и более триумфальным. Пеллегрини прорвался, отдал, Маттиа сместился слева с мячом и закрутил в дальний угол как он любит. А в самой концовке Равалья не прервал прострел Лаццари, скорее даже сбив Исаксена, и Деле-Баширу добил.

"Лацио" побеждает в пятом матче Серии А подряд и в седьмом из последних восьми. Во всех турнирах побеждает в седьмом подряд и в 11-ом из последних 12-ти. Остается лидером в домашней таблице лиги с шестью победами и ничьей. В последних 15-ти домашних матчах во всех турнирах добыл 13 побед и две ничьи. "Орлы" летят высоко. До первого места одно очко.

"Болонья"? Ее серия в лиге прервалась, и теперь вновь приходится догонять. Она восьмая, в десяти очках позади "Лацио" и еще трех команд, в 11-ти позади лидера - "Наполи".