Антонио Конте объяснил, какие ошибки допустила его команда в матче с Ромой

Вчера "Наполи" на своем поле переиграл "Рому" благодаря единственному голу Ромелу Лукаку во втором тайме (1:0). Благодаря этой победе "голубые" продолжают лидировать в Серии А, опережая лишь на одно очко "Аталанту", "Интер", "Фиорентину" и "Лацио". После матча тренер "партенопейцев" Антонио Конте подчеркнул, что его игрокам нужно улучшить определенные элементы в своей игре.

"Сегодня мы смотрели только на себя и старались сделать все возможное, чтобы выиграть матч. Более часа мы доминировали в матче против "Ромы", которая, повторюсь, является великой командой и имела огромное желание реванша. После гола мы должны были быть более циничными, но вместо этого мы кое-что позволили создать сопернику. Это был непростой матч еще и потому, что перед началом игры на нас давило четвертое место в турнирной таблице. Но ребята проявили характер и смогли управлять игрой в течение больших отрезков времени. Наша цель - постепенно поднимать планку и повышать уровень игры. Мы должны научиться лучше управлять и контролировать игру и не рисковать, как мы это делали сегодня в последние четверть часа. Но в целом я очень доволен поведением команды и тем энтузиазмом, который продемонстрировали те, кто вышел в финальной части матча", - заявил Конте.

Добавим, что следующий матч "Наполи" проведет 1 декабря на выезде против "Торино".