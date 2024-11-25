Прорвало во втором тайме. Лацио - Болонья 3:0. Видео голов и обзор матча

"Лацио" одержал крупную победу над "Болоньей" в рамках 13-го тура Серии А.

После удаления в составе гостей римский клуб забил три безответных гола.

В турнирной таблице итальянского чемпионата "Лацио" находится на пятом месте, "Болонья" - на восьмом.

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Болонья" 3:0

Голы: Жиго 68, Дзакканьи 72, Деле-Баширу 90+2

Удаление: Побега 35 (вторая желтая)