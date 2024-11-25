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Прорвало во втором тайме. Лацио - Болонья 3:0. Видео голов и обзор матча
"Красно-синих" подвело удаление
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" одержал крупную победу над "Болоньей" в рамках 13-го тура Серии А.
После удаления в составе гостей римский клуб забил три безответных гола.
В турнирной таблице итальянского чемпионата "Лацио" находится на пятом месте, "Болонья" - на восьмом.
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Болонья" 3:0
Голы: Жиго 68, Дзакканьи 72, Деле-Баширу 90+2
Удаление: Побега 35 (вторая желтая)
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