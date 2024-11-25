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Тренер Лацио объяснил, в каком стиле его команда будет играть в течение сезона
При этом демонстрируют очень хорошие результаты
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Лацио" дома разгромил "Болонью" со счетом 3:0 и находятся на расстоянии одного очка от лидирующего в Серии А "Наполи". Тренер римлян Марко Барони после игры отметил, что его команда полностью заслужила эту победу.
"Как я говорил с самого начала, команда хочет играть в атакующий стиль футбола, она делает это смело, и это то, что мы хотим видеть. Конечно, мы также довольны результатами, как для клуба, так и для болельщиков. Я в первую очередь хочу, чтобы моя команда имела такую идентичность и всегда выходила на каждую игру с таким настроем. Я всегда говорю им быть агрессивными, и это правда, что мы играли вдесятером, но факт в том, что мы были агрессивными с самого начала против "Болоньи", которая находится в отличной форме. Мы прижали их и направили игру в нужное нам русло еще до красной карточки.Вокруг нас царит отличная атмосфера, и когда я говорил об эмоциях, которые эта команда должна передавать толпе, мы должны продолжать это делать", - цитирует Барони Tutto Mercato.
Добавим, что следующий матч "Лацио" сыграет в Лиге Европы 28 ноября против "Лудогорца".
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