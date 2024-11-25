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"У нас был момент от Довбика". Раньери упомянул украинского форварда после поражения от Наполи
Комментарий опытного специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери оценил свой дебютный матч после своего возвращения в римский клуб, попутно упомянув и о моменте с участием украинского нападающего Артема Довбика.
Вчера "Рома" уступила на выезде "Наполи" (0:1) в 13-м туре Серии А.
"У нас есть проблемы, поэтому меня и позвали сюда.
Мы играли против команды, которая потеряла первое место в турнирной таблице и которая борется за победу в лиге. Учитывая это, я доволен игрой своей команды.
Мы допустили несколько ошибок, мы поговорим об этом на неделе с ребятами. Однако желание и решимость вернуться на правильный путь были. Мы должны продолжать в том же духе, нам предстоит еще много работы.
Я изменил план игры в перерыве, потому что хотел больше держать мяч. Во втором тайме мы держали мяч больше, чем они.
Когда я пришел, то увидел команду, которая выглядела неуверенной, немного подавленной. Я хочу, чтобы они были более спокойными и уверенными на поле. И на самом деле мне кажется, что во втором тайме мы больше двигали мяч, чем в первом, несмотря на то, что у нас не было отличных моментов.
У нас был момент с ударом головой от Довбика и передача от Бальданци. Я знаю, что должен много работать, как и игроки. Мы не должны расстраиваться, надо действовать", - приводит слова Раньери Sky Sport Italia.
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