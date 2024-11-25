  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "У нас был момент от Довбика". Раньери упомянул украинского форварда после поражения от Наполи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"У нас был момент от Довбика". Раньери упомянул украинского форварда после поражения от Наполи

Италия

Комментарий опытного специалиста

"У нас был момент от Довбика". Раньери упомянул украинского форварда после поражения от Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери оценил свой дебютный матч после своего возвращения в римский клуб, попутно упомянув и о моменте с участием украинского нападающего Артема Довбика.

Вчера "Рома" уступила на выезде "Наполи" (0:1) в 13-м туре Серии А.

"У нас есть проблемы, поэтому меня и позвали сюда.

Мы играли против команды, которая потеряла первое место в турнирной таблице и которая борется за победу в лиге. Учитывая это, я доволен игрой своей команды.

Мы допустили несколько ошибок, мы поговорим об этом на неделе с ребятами. Однако желание и решимость вернуться на правильный путь были. Мы должны продолжать в том же духе, нам предстоит еще много работы.

Я изменил план игры в перерыве, потому что хотел больше держать мяч. Во втором тайме мы держали мяч больше, чем они.

Когда я пришел, то увидел команду, которая выглядела неуверенной, немного подавленной. Я хочу, чтобы они были более спокойными и уверенными на поле. И на самом деле мне кажется, что во втором тайме мы больше двигали мяч, чем в первом, несмотря на то, что у нас не было отличных моментов.

У нас был момент с ударом головой от Довбика и передача от Бальданци. Я знаю, что должен много работать, как и игроки. Мы не должны расстраиваться, надо действовать", - приводит слова Раньери Sky Sport Italia.

По теме
yellow-arrow
Артем Довбик как Роман Зозуля. Наши за границей. Италия
yellow-arrow
Тренер Лацио объяснил, в каком стиле его команда будет играть в течение сезона
yellow-arrow
Прорвало во втором тайме. Лацио - Болонья 3:0. Видео голов и обзор матча
Клаудио Раньери Наполи Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.11.2024 в 11:52
Потужно ))
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.11.2024 в 11:52
Потужно ))
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости