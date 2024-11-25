Довбик, Рома и уникальный Раньери. Плюсы и минусы для украинца

Практически год мы являемся зрителями итальянского сериала под названием "Хаос, перестановки и очередной хаос в стае римских волков". Вероятно, съемки подошли к завершающей серии этой печальной истории. Новый коуч - реальный шанс добиться положительного результата.

Жизнь "Ромы" для украинского болельщика стала вдвойне интересна после того, как одним из главных героев сериала стал Артем Довбик. Даниэль де Росси, будучи главным тренером римского клуба, летом 2024 года настоял на трансфере украинца. Конечно, на момент подписания контракта с "Ромой" ни Артем, ни все мы не могли предположить, что клуб за три месяца оформит две отставки главных тренеров. Тем не менее, в ноябре, после возвращения из командировки в сборную Украины нападающий познакомился с третьим главным тренером команды - Клаудио Раньери. Кто такой Клаудио Раньери и каким обещает быть продолжение сезона для Артема и "Ромы"?

Рим зовет спасать

Клаудио Раньери родился в Риме. Первый удар по мячу Клаудио совершил на стадионе академии "Ромы". Воспитанник римского клуба играл на позиции защитника. Правда выступал не достаточно ярко, чтобы закрепиться в основном составе "волков". В 24 года Раньери покинул Рим и отправился искать футбольное счастье в "Катандзаро", "Катании" и "Палермо". А в 35 лет Раньери окунулся в тренерскую жизнь. За 38 лет работы коучем итальянец дважды становился тренером-спасателем родной "Ромы". Нынешний приход уже третий.

Первый раз Клаудио Раньери позвали спасать "волков" в 2009 году. "Рома" под руководством Лучано Спаллетти провалили старт сезона, оказавшись на двадцатом месте после двух первых туров. Раньери кардинально перестроил футбол команды. Франческо Тотти отправил чуть ниже, а Ческо позволил играть впереди более свободно и креативно. Результат не заставил себя долго ждать. К 13-му туру "волки" занимали 14-ю позицию в чемпионате Италии, а к 22-му - третью. Завершающие туры сезона 2009/2010 "Рома" провела в ожесточенной борьбе за первое место в Серии А, но уступила "Интеру", заняв второе. Следующий сезон не стал таким же успешным. Большинство матчей "волки" проигрывали. Первую победу принес лишь пятый тур. К февралю 2011 "Рома" не могла справиться даже с "Дженоа". Выигрывая 3:0, римляне позволили сопернику забить четыре мяча. Раньери попрощался с "Ромой".

До 2019 года Раньери каждые год-два менял место работы: "Интер", "Монако", сборная Греции, "Лестер", "Нант", "Фулхэм". Конечно, сезон 2015/2016 стал для Клаудио самым ярким за всю его тренерскую карьеру. Итальянец вместе с "Лестером" удивил всю Англию и Европу. "Лисицы" взлетели на олимп АПЛ, взяв титул чемпиона Англии. В августе 2016 года "Лестер" и Раньери подписали контракт на четыре года. Однако через шесть месяцев итальянца уволили. Причина та же, что и в "Роме" - провальная первая часть сезона. Правда, ходили слухи, что Раньери потерял контроль над раздевалкой и разругался с ключевыми игроками, которые в свою очередь опровергли такую информацию. Отставка Раньери вызвала бурю негодования и среди звездных тренеров - Карло Анчелотти, Юрген Клопп, Жозе Моуриньо, Роберто Манчини поддержали итальянца.

Проработав один сезон во Франции ("Нант"), Раньери был готов уйти на пенсию. Но в ноябре 2018 года итальянца позвали спасать "Фулхэм", который на тот момент занимал последнее место в турнирной таблице АПЛ. Клаудио не удалось изменить положение. 28 февраля 2019 клуб и тренер разорвали контракт. Через семь дней Раньери второй раз за свою тренерскую карьеру открыл дверь тренировочной базы "Ромы" в Тригории. Под руководством Эусебио Ди Франческо "волки" стремительно катились вниз. Команда пролетала не только мимо топ-тройки Серии А, а и мимо еврокубков. У Раньери не получилось повторить подвиг 2011 года. Но тренеру удалось в кратчайшие сроки добиться дисциплины на поле и в раздевалке, что привело к более менее удовлетворительному результату - шестое место в Серии А. После финального свистка сезона 2018/2019 Раньери попрощался в римлянами.

После Рима Раньери приходил в "Сампдорию" и "Уотфорд" спасать команды от вылета из высшего дивизиона. В январе 2023 года Раньери возглавил "Кальяри" и за пять месяцев вернул команду в Серию А. В сезоне 2023/2024 "Кальяри" вместе с Раньери боролись за выживание. Избежав стыковых матчей клуб закрепился пусть внизу турнирной таблицы, но все-таки в Серии А.

Летом 2024 года Клаудио Раньери объявил о своем желании уйти на пенсию. Однако звезды распорядились по-другому. "Рома" третий раз позвала тренера исправлять ошибки руководства клуба. Тренера, который не выиграл трофей Лиги чемпионов и Лиги Европы, но имеет в своей копилке чемпионство Серии В, Лиги 2, Кубок Испании, Кубок Италии, Суперкубок УЕФА и самое главное - золото АПЛ. Раньери - уникальный тренер потому, что он умеет из поникшего коллектива сотворить достойного соперника. Раньери - сильный мотиватор, у которого футболисты всегда верят в свои силы. Проигрывая, его команда не оглядывается назад, а ищет, находит шанс и выгрызает победу. Раньери - мастер раскрывать футболистов, заставлять их делать гораздо больше, чем от них требовали раньше. Пожалуй, "Рома" никакого другого тренера и не должна желать на данный момент.

Плюсы для Довбика

Клаудио Раньери пришел в команду, где много талантливых игроков. Но в этой команде отсутствует баланс. Сложно предугадать, какой футбол в действительности мы увидим. Но то, что он будет прагматичным - это точно. У Раньери нет времени на раскачку и эксперименты. Результат нужен уже сегодня. Скорее всего итальянец будет придерживаться схем 4-4-1-1, 3-5-2, 4-4-2. Второй и третий варианты будут гораздо чаще. Раньери будет работать над надежностью обороны и быстрыми выходами в контратаки. Атакующие футболисты получат возможность играть более креативно, а Довбик сможет гораздо чаще встречаться с мячом в штрафной соперника. На первый взгляд, при любой схеме итальянского тренера Довбик не окажется на скамейке запасных. А если учесть тот факт, что Раньери всегда умел найти подход к футболистам и раскрыть их качества, у Артема есть шанс вторую часть сезона провести со знаком "плюс".

Минусы для украинца

Клаудио Раньери - удивительный тренер. Так сложилось, что в какой бы клуб он не пришел, перед ним всегда стояла одна основная задача - спасти положение. То есть, тренер получал команду с проблемами. И практически всегда Раньери добивался поставленной цели - спасал. Хочется верить, что и в этот раз у Клаудио все получится. И Рим будет носить Раньери на руках. Но даже если "Рома" и не поднимется так высоко, чтобы получить путевку в еврокубки на следующий сезон, Раньери не уволят весной, а болельщики не перестанут любить легенду Рима. Сожалеть придется только футболистам и Довбику. И ждать следующий шанс с очередным новым главным тренером потому, что на длительной дистанции у Раньери не получалось и раньше удержать позиции или прыгнуть еще выше. Да и Раньери точно дольше, чем до финального свистка не задержится на тренерском мостике "Ромы". Но в данном случае "Роме" и не требуется тренер на несколько сезонов. Руководство клуба, скорее всего не представляет, что делать и как вернуться на вершину Серии А. Собственно, Раньери и пришел, чтобы выстроить верный план на будущее.

Надежда, что дебют Клаудио Раньери принесет если не победу, то хотя бы ничью в матче с "Наполи" не оправдалась. "Волки" проиграли со счетом 1:0. Конечно, можно критиковать и тренера, и его футбол, и игроков. Но, вероятно, рано еще говорить об отрицательном результате. Раньери буквально за несколько дней до матча познакомился со всеми игроками команды после того, как они вернулись из своих сборных, в том числе и с Довбиком. "Рома" точно наиграла на один гол и ничью, но фортуна отвернулась, как минимум от Артема, когда украинец попал в перекладину. И вот тут появляется второй минус для Артема. Есть ощущение, что украинец так и не нашел себя в итальянской команде. У Раньери нет времени ждать редких всплесков нападающего. Через три недели будет готов играть Шомуродов (получил повреждение в сборной Узбекистана). Эльдор редко попадал в стартовый состав при Де Росси и Юриче. Но даже выходя на 15-20 минут, нападающий мгновенно вливается в игру, обостряет атаки и совершает результативные действия. Если в ближайшее время Довбик не начнет забивать, отправиться на скамейку запасных.

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