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Серия А. Удинезе избежал четвертого поражения подряд
Удалось отыграться в Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 13-й тур
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Удинезе" 1:1
Голы: Пеллегри 23 - Дэвис 76
На более ранней стадии сезона "Эмполи" и "Удинезе" шли гораздо выше. Особенно второй, бывший лидером лиги после четырех туров. Но к матчу в Эмполи он уже подходил с тремя поражениями подряд. Это падение следовало остановить. Удалось. Удалось отыграться в последней стадии матча, не проиграть и удержаться в Топ-10.
"Эмполи" также удержался в Топ-10, еще и остается лишь с одним поражением в пяти последних матчах. От чемпиона, "Интера". Но и с одной победой. Ничьих слишком много. Вторая 1:1 подряд и третья в этих самых пяти турах. Потому и место в самом хвосте первой половины лиги - десятое. На одно ниже, чем сегодняшнего соперника.
В первые 64 минуты матч был скучным, со всего девятью ударами по воротам. Хотя один был реализован. Пеллегри пробил издали, забив в третьем туре подряд. Вскоре Васкес отбил ответ Товена, и далее долго стояло затишье. Пока гости поняли, что пора давить. Начали. И нашли гол. Дэвис головой замкнул угловой Ловрича.
Итоговая статистика матча - 16:4 по ударам по воротам и 70:30 по владению мячом в пользу "Удинезе". Проиграть такую встречу было бы для него уж слишком несправедливым.
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