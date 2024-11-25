Серия А. Удинезе избежал четвертого поражения подряд

Серия А. 13-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Удинезе" 1:1

Голы: Пеллегри 23 - Дэвис 76

На более ранней стадии сезона "Эмполи" и "Удинезе" шли гораздо выше. Особенно второй, бывший лидером лиги после четырех туров. Но к матчу в Эмполи он уже подходил с тремя поражениями подряд. Это падение следовало остановить. Удалось. Удалось отыграться в последней стадии матча, не проиграть и удержаться в Топ-10.

"Эмполи" также удержался в Топ-10, еще и остается лишь с одним поражением в пяти последних матчах. От чемпиона, "Интера". Но и с одной победой. Ничьих слишком много. Вторая 1:1 подряд и третья в этих самых пяти турах. Потому и место в самом хвосте первой половины лиги - десятое. На одно ниже, чем сегодняшнего соперника.

В первые 64 минуты матч был скучным, со всего девятью ударами по воротам. Хотя один был реализован. Пеллегри пробил издали, забив в третьем туре подряд. Вскоре Васкес отбил ответ Товена, и далее долго стояло затишье. Пока гости поняли, что пора давить. Начали. И нашли гол. Дэвис головой замкнул угловой Ловрича.

Итоговая статистика матча - 16:4 по ударам по воротам и 70:30 по владению мячом в пользу "Удинезе". Проиграть такую встречу было бы для него уж слишком несправедливым.