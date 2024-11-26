Игрок ПСЖ достиг устной договоренности о переходе в клуб Серии А

Милан Шкриньяр полтора года назад присоединился к "ПСЖ" из "Интера", однако так он и не сумел завоевать место в основе команды. Сотрудничество между столичным клубом и словацким защитником зимой будет подходить к концу.

Как информирует Foot Mercato, Милан Шкриньяр уже дал согласие на переход в "Ювентус". На фоне травм Бремера и Хуана Кабала, туринцы хотят укрепить оборону своей команды зимой. Переговоры с "Пари Сен-Жермен" уже начались. Парижский клуб требует внушительную сумму от "старой синьоры", которые стремятся включить в свой состав ряд игроков, чтобы облегчить сделку. Остается только ждать, какое решение будет найдено между французским и итальянским клубами, чтобы позволить словаку покинуть Париж и присоединиться к "Ювентусу".

Добавим, что в этом сезоне Милан Шкриньяр сыграл лишь 5 матчей во всех турнирах.