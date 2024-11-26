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Игрок ПСЖ достиг устной договоренности о переходе в клуб Серии А

Италия

Так будет лучше для всех сторон

Игрок ПСЖ достиг устной договоренности о переходе в клуб Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Милан Шкриньяр полтора года назад присоединился к "ПСЖ" из "Интера", однако так он и не сумел завоевать место в основе команды. Сотрудничество между столичным клубом и словацким защитником зимой будет подходить к концу.

Как информирует Foot Mercato, Милан Шкриньяр уже дал согласие на переход в "Ювентус". На фоне травм Бремера и Хуана Кабала, туринцы хотят укрепить оборону своей команды зимой. Переговоры с "Пари Сен-Жермен" уже начались. Парижский клуб требует внушительную сумму от "старой синьоры", которые стремятся включить в свой состав ряд игроков, чтобы облегчить сделку. Остается только ждать, какое решение будет найдено между французским и итальянским клубами, чтобы позволить словаку покинуть Париж и присоединиться к "Ювентусу".

Добавим, что в этом сезоне Милан Шкриньяр сыграл лишь 5 матчей во всех турнирах.

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Ювентус (Турин) Милан Шкриньяр “ПСЖ”
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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