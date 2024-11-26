Статус-кво в Топ-5, Рома уже аутсайдер. Итоги 13-го тура Серии A

В 13-ом туре Серии А статус-кво в Топ-5 не изменился. Там остались те же команды, и разделяет их то же одно очко. А вот далее как справедливое наказание за унылую "нулевку" в Милане начал отставать "Ювентус", а "Милан" уже ближе к зоне вылета, чем к первому месту. Ну а "Рома" и вовсе уже практически аутсайдер. Три очка над зоной вылета.

"Интер"

В предыдущих матчах лиги чемпиону было непросто. 1:0 дома над последней командой лиги "Венецией", нереализованное преимущество дома над "Наполи" (1:1), в том числе пенальти в стойку. А еще и недавно был 4:4 дома с "Ювентусом". В то время, как в двух последних гостевых матчах на его счету 3:0 и 5:0. Неужели в нынешний период ему легче играть в гостях, чем дома?

"Вероне" он забил четыре гола к 31-ой минуте и пять - к 41-ой. Еще и сделал это без архитектора центра поля Чалханоглу, обоих первых латералей - Димарко и Думфриза, капитана и лидера атаки Лаутаро Мартинеса. Впрочем, в нынешнем сезоне лидер атаки - Маркус Тюрам. Он в Вероне сделал дубль и теперь с девятью голами в сезоне в лиге. Еще и добавил ассист.

Да и сменщик Лаутаро отыграл блестяще. Хоакин Корреа в первом матче в стартовом составе в сезоне, забил, дважды ассистировал и дважды попадал в каркас ворот.

Симоне Индзаги старался особо не восхищаться, говоря прежде всего об "очень профессиональном выступлении команды".

"Аталанта", "Фиорентина", "Лацио", "Болонья"

Еще три команды из Топ-5 победили с разницей более одного мяча. Причем "Аталанта" и "Фиорентина" сделали это в гостях. А "Лацио" - дома, но над участником Лиги Чемпионов. Хотя просто никому не было. Им вообще в последних турах непросто, и 6:0, 6:1 и 5:1 уже нет. Но непростые победы не менее ценны, а даже более. Они демонстрируют стержень команд.

Бергамцы вынесли "Парму" в первые 44 минуты с 13:1 по ударам по воротам, а вот после этого были переиграны с 2:8 по ударам и в течение довольно длинных отрезков матча держались с трудом, оборонялись. Они, как более качественная команда, просто воспользовались своим ударным отрезком лучше, добыв 2:0. А ударный отрезок соперника свели к 1:1.

Причем интересно, что все три гола они забили с "кроссов" с флангов и с близкого расстояния. И три ассиста на счету латералей, что для Джан Пьеро Гасперини всегда важнейший аспект функционирования команды. Также в пятом матче подряд замена выдала гол и/или ассист. На этот раз - ассист Хуана Куадрадо. Матео Ретеги забил 12-ый гол в сезоне в лиге.

Гасперини, удаленный во время матча, после него злился на арбитров. Об игре же заявил, что после первого тайма его команда должна была вести в счете с большим преимуществом. Признал проблемы во втором тайме, но заявил, что и там постепенно его команда вернула преимущество. Ну а на вопрос о Скудетто дал привычный ответ: "Сейчас ноябрь".

Семь побед "Аталанты" в лиге подряд. И лучший старт сезона в ее истории - 28 очков в 13-ти первых турах. В них еще и забиты 34 мяча.

"Фиорентина" к 66-ой минуте в Комо нанесла лишь три удара по воротам. Пусть и один из них реализовала. Ударом издали, прошедшим через центр, практически через руки вратаря. Еще и Давид Де Хеа спасал ее. Ну а затем включился Мойзе Кен, забил девятый гол в сезоне в лиге - и победа была обеспечена. Неяркая, но солидная.

Раффаэле Палладино очень доволен "двумя фундаментальными вещами - мотивацией и ценностями" подопечных. "Они всегда хотят учиться и всегда хотят улучшать игру и на тренировках, и в матчах. Форвард Бельтран бегает за оппонентами будто он защитник. А Де Хеа отбивает мячи на инстинкте, будто ему вновь 20 лет".

Семь побед и "Фиорентины" в лиге подряд. Чего не было с 1998-го года.

"Лацио" остался в численном большинстве на 35-ой минуте, но моменты против "Болоньи" почти не создавал до 67-ой. В первые три четверти матча, и до, и после удаления, команды играли энергично, собранно, но без ворот. А забили первый мяч "орлы" дебютным голом за клуб защитника Жиго, вышедшего на замену. Замена забила и третий мяч - Деле-Баширу.

Такая победа также ценна. Тем более, что отсутствовал автор восьми ассистов Тавареш, а форварды Кастельянос и Диа были не совсем здоровы, как и Педро. Получилось, что их заменил Жиго. И капитан Дзакканьи, забивший в третьем матче лиги подряд. Еще и на этот раз - своим фирменным крученым ударом. Именно так он вернулся после травмы.

"Болонья"? Она держалась очень прилично и долго могла рассчитывать на хороший результат. Вся вина за поражение лежит на опорнике Томмазо Побеге, вздумавшем с желтой карточкой в пассиве бросаться в подкат сзади в чужой штрафной. Да, он чуть не отобрал мяч. Но "чуть" не считается. Считается удаление, оставившее команду вдесятером.

Наставник "Лацио" Марко Барони отмечает агрессивную атакующую игру подопечных с первых минут и хочет всегда видеть такую. А Винченцо Итальяно говорит о хорошей игре его "Болоньи" до удаления и о наивности Побеги.

"Лацио" побеждает в пятом матче Серии А подряд и в седьмом из последних восьми. Во всех турнирах побеждает в седьмом подряд и в 11-ом из последних 12-ти. В последних 15-ти домашних матчах во всех турнирах добыл 13 побед и две ничьи. А "Болонья" потерпела первое поражение в лиге со второго тура, но тем самым прервала серию из трех побед.

"Наполи" - "Рома"

Лидер лиги также страдает в последних турах. Влетел дома "Аталанте" (0:3), еле избежал поражения в Милане от "Интера". А теперь не сумел забить дома более одного мяча разваленной команде с 12-го места, в которой дебютировал ее третий тренер в сезоне и четвертый в 2024-ом году. Хотя и такие победы очень ценны.

Как раз огромное преимущество в первом тайме с 10:2 по ударам по воротам и 76:24 по владению мячом он не реализовал. Да и особо не создал, попав в створ ворот лишь однажды. В начале второго тайма Лукаку затолкал мяч в ворота своей бывшей команды, но после этого "Рома" больше владела мячом, больше пробивала по воротам, попала в перекладину.

Римляне еще и должны корить себя за неудачные замены. Выход центрального защитника Хуммельса вместо вингера Эль-Шаарави с началом второго тайма принес гол соперника, ведь именно Хуммельс не прикрыл Лукаку. Затем при счете 0:1 зачем-то был заменен опорник на крайнего защитника. А Пауло Дибала вышел на поле лишь на 88-ой минуте.

Точный удар в подкате Лукаку с нескольких метров против удара головой Артема Довбика в перекладину с нескольких метров - вот то, что разделило команды. Хотя можно говорить об "автобусе" "Ромы", о ее боязливости. Но для ситуации, в которой оказалась, она играла правильно и очень прилично. А "Наполи" нужно улучшать атаку. Хотя результат есть.

Клаудио Раньери остался доволен дебютом своей третьей каденции и заявил, что чувствует позитив. Признал ошибки, говорит о тяжелой работе, требует больше владения мячом (отмечая, что такое было во втором тайме), но в целом рад игре "Ромы", ее организованности в обороне, ее голоду и настрою.

Антонио Конте? Он вновь призвал не смотреть на таблицу, вновь говорил о силе соперников. Остался доволен первыми 65-ю минутами, но недоволен потерей нитей игры и слишком глубоким сидением в обороне далее.

"Наполи" возвращается к победам и остается первым. А "Рома" впервые с 2000-го года не побеждает в десяти гостевых матчах лиги подряд, впервые с 2008-го выдает отрезок в лиге на всех полях с пятью поражениями в шести матчах, с тремя поражениями в лиге подряд впервые с 2020-го. Она лишь в трех очках над зоной вылета, в 15-ти - позади зоны Лиги Чемпионов.

"Милан" - "Ювентус"

"Милан" ближе к зоне вылета (девять очков), чем к первому месту (десять). Да, у него матч в запасе, но общая тенденция удручает. Он лишь с одной победой в четырех последних матчах лиги, с двумя в шести. Причем, если уже начали говорить, что лучше играет против грандов, чем против других, был обязан побеждать "Ювентус". Но он даже не пытался.

Не пытался и сам "Юве". Но его хотя бы можно частично оправдать. Он не так далек от лидеров, даже после этой потери очков в четырех позади первого места, что не страшно. Играл в гостях. Играл без Влаховича, Милика, Нико Гонсалеса, Бремера, Кабала, Луиса. В целом привез в Милан лишь 15 полевых игроков.

Тем не менее, важен результат. А результат - 0:0 и совершенно тошнотворная игра, за которую обеим командам хочется снять очки. И ведь это команды молодых энергичных атакующих тренеров Паулу Фонсеки и Тьяго Мотты, а не Стефано Пиоли и Массимилиано Аллегри, от которых мы такие матчи видели постоянно.

Счет матча по ударам по воротам - 6:7, в створ - 1:2, причем удар "Милана" в створ состоялся на последних секундах. Да и все эти три удара вратари четко взяли. А главный результат матча - громкий свист болельщиков на "Сан Сиро" и при свистке на перерыв, и при финальном.

Всего шесть голов в семи последних очных матчах "Милана" и "Ювентуса" в лиге - наследие Пиоли и Аллегри, которое Фонсека и Мотта с радостью приняли. Выставив опорника МакКенни в центре атаки, опорника Мусу на правом фланге атаки. Они и не были особо разочарованы после матча, говоря, что уважали сложного соперника и играли организованно.

Мотта даже заявил, что "Ювентус" играл как Топ-команда. Где он такое увидел? А Фонсека до сих пор говорит о Скудетто. Но Топ-команда не клепает столько ничьих в лиге даже без желания победить - семь в 13-ти турах, причем четыре из них - 0:0. Как и претендент на Скудетто не может позволить себе не хотеть победить дома.

"Ювентус" не пропустил в десятом матче из 13-ти с начала сезона - лучший показатель после "Ромы" в сезоне 2013/14. Не проигрывает в 21-ом последнем матче лиги. Но из 21-го восемь побед и 13 ничьих. А "Милан" одержал лишь шесть побед в последних 19-ти матчах лиги.

Другие

Середняки и аутсайдеры, противостоявшие грандам в этом туре, подвели. "Верона" была разгромлена, другие боролись, но не воспользовались своими шансами. Как "Монца" против "Торино". Хотя какой из "Торино" гранд? Четыре очка в последних восьми турах, и конкретно эта ничья - скорее благодаря своему вратарю Милинковичу-Савичу.

"Эмполи" и "Удинезе" опережают "Торо" после банальной ничьей. Хотя для фриуланцев она вряд ли банальна, учитывая три поражения подряд перед ней и 0:1 в Эмполи еще на 75-ой минуте. Было важно остановить эту лавину. И они очень старались, выиграв матч по ударам по воротам со счетом 16:4, по владению мячом - 70:30. В итоге были вознаграждены.

В принципе, ничья для "Монцы" после трех поражений подряд без забитых мячей - неплохо. Тем более, что конкуренты в борьбе против вылета почти не набирали очков. Даже в очном матче "Дженоа" в дебюте Патрика Виейра упустила победу над "Кальяри" из-за пенальти на 88-ой минуте. Хотя в целом ничья там справедлива.

"Венеция", как и "Торино", с четырьмя очками в последних восьми турах. Но она лидером лиги не была. А ныне остается последней. На 67-ой минуте вела по ударам по воротам против "Лечче" со счетом 14:2, но никак не могла пробить вратаря Фальконе, попадала в каркас ворот. А на 70-ой минуте пропустила и выключилась, больше не пытаясь вернуться.

Для "Лечче" сработала смена тренера. Отличный дебют Марко Джампаоло, пришедшего вместо Луки Готти. Возможно, пора менять тренера и "Венеции".

Лучший игрок тура - Маркус Тюрам ("Интер"). Затмевает Лаутаро

Прорыв тура - Хоакин Корреа ("Интер"). Вот такой дебют в стартовом составе

Разочарования тура - "Милан" и "Ювентус". Даже не хотели победить

Лучший вратарь тура - Владимиро Фальконе ("Лечче"). Вновь спас

Лучший тренер тура - Симоне Индзаги ("Интер"). Ротация сработала

1 "Наполи" 13 9 2 2 20-9 29 2 "Аталанта" 13 9 1 3 34-16 28 3 "Интер" 13 8 4 1 31-14 28 4 "Фиорентина" 13 8 4 1 27-10 28 5 "Лацио" 13 9 1 3 28-14 28 6 "Ювентус" 13 6 7 0 21-7 25 7 "Милан" 12 5 4 3 20-14 19 8 "Болонья" 12 4 6 2 15-16 18 9 "Удинезе" 13 5 2 6 16-19 17 10 "Эмполи" 13 3 7 3 10-11 16 11 "Торино" 13 4 3 6 16-19 15 12 Рома 13 3 4 6 14-18 13 13 "Парма" 13 2 6 5 17-21 12 14 Верона 13 4 0 9 17-32 12 15 Лечче 13 3 3 7 6-21 12 16 "Кальяри" 13 2 5 6 14-24 11 17 "Дженоа" 13 2 5 6 11-24 11 18 Комо 13 2 4 7 13-25 10 19 Монца 13 1 6 6 11-16 9 20 Венеция 13 2 2 9 11-22 8

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