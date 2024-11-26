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Лидер Милана рассказал о переезде в Германию в подростковом возрасте
Футболист уже знал, чего хочет добиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Милана" рассказал о переезде в Германию в подростковом возрасте.
Кристиан Пулишич в интервью УЕФА рассказал, почему решил переехать из США в Европу. По его словам, за ним наблюдали европейские клубы, и сам игрок хотел попробовать свои силы против лучших.
"Было страшно покидать свою страну и оставлять семью. Но в том возрасте я уже знал, что хочу поехать в Европу, чтобы попробовать свои силы против лучших, хочу играть в Европе на самом высоком уровне. Надо было лишь выбрать подходящее время. За мной наблюдали команды из Европы. Затем у меня появилась возможность попробовать свои силы в академии дортмундской "Боруссии"", - рассказал Пулишич.
Нападающий с теплотой вспоминает время, проведённое в немецком клубе.
"Я очень благодарен клубу за то, как ко мне относились, за эту возможность, за предоставленный шанс играть с профессионалами. Физически я отставал, но в клубе знали, что у меня есть способности и я подтянусь, поэтому и дали мне возможность, которую я всегда хотел получить", - сказал футболист сборной США.
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В этом сезоне Пулишич сыграл в 16-ти играх во всех турнирах за "Милан". Он забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.
Кристиан Пулишич с "Миланом" сыграют в выездном матче Лиги Чемпионов против "Слован Братиславы". Поединок начнётся в 19:45 по киевскому времени.
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