Фаворит матча известен? Перед матчем Лиги Чемпионов в Ювентусе тренировалось 14 игроков. Видео

Перед матчем Лиги Чемпионов с "Астон Виллой" на базе "Ювентуса" тренировалось 14 игроков.

По информации Il Bianco Nero, "Ювентусу" придется обойтись без Душана Влаховича и Уэстона Маккенни.

В дополнение к Хуан Кабалу и Глейсон Бремеру есть и другие травмированные Дуглас Луис, Нико Гонсалес и Арек Милик.

Утром на тренировочной базе итальянского клуба находилось 14 человек.

Si inizia: Vlahovic e McKennie assenti pic.twitter.com/7IMT9LepQ6 — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) November 26, 2024

В данный момент, "Ювентус" занимает 11-е место в общей таблице Лиги, набрав 7 очков в 4-х матчах. "Астон Вилла" расположилась на 8-м месте с 9-ю очками.

Матч "Астон Вилла – Ювентус" состоится 27 ноября и начнётся в 22:00 по киевскому времени