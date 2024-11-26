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Фаворит матча известен? Перед матчем Лиги Чемпионов в Ювентусе тренировалось 14 игроков. Видео
Сложная ситуация
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перед матчем Лиги Чемпионов с "Астон Виллой" на базе "Ювентуса" тренировалось 14 игроков.
По информации Il Bianco Nero, "Ювентусу" придется обойтись без Душана Влаховича и Уэстона Маккенни.
В дополнение к Хуан Кабалу и Глейсон Бремеру есть и другие травмированные Дуглас Луис, Нико Гонсалес и Арек Милик.
Утром на тренировочной базе итальянского клуба находилось 14 человек.
Si inizia: Vlahovic e McKennie assenti pic.twitter.com/7IMT9LepQ6— ilBiancoNero (@ilbianconerocom) November 26, 2024
В данный момент, "Ювентус" занимает 11-е место в общей таблице Лиги, набрав 7 очков в 4-х матчах. "Астон Вилла" расположилась на 8-м месте с 9-ю очками.
Матч "Астон Вилла – Ювентус" состоится 27 ноября и начнётся в 22:00 по киевскому времени
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