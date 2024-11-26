  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Фаворит матча известен? Перед матчем Лиги Чемпионов в Ювентусе тренировалось 14 игроков. Видео
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фаворит матча известен? Перед матчем Лиги Чемпионов в Ювентусе тренировалось 14 игроков. Видео

Италия

Сложная ситуация

Фаворит матча известен? Перед матчем Лиги Чемпионов в Ювентусе тренировалось 14 игроков. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Перед матчем Лиги Чемпионов с "Астон Виллой" на базе "Ювентуса" тренировалось 14 игроков.

По информации Il Bianco Nero, "Ювентусу" придется обойтись без Душана Влаховича и Уэстона Маккенни.

В дополнение к Хуан Кабалу и Глейсон Бремеру есть и другие травмированные Дуглас Луис, Нико Гонсалес и Арек Милик.

Утром на тренировочной базе итальянского клуба находилось 14 человек.

В данный момент, "Ювентус" занимает 11-е место в общей таблице Лиги, набрав 7 очков в 4-х матчах. "Астон Вилла" расположилась на 8-м месте с 9-ю очками.

Матч "Астон Вилла – Ювентус" состоится 27 ноября и начнётся в 22:00 по киевскому времени

По теме
yellow-arrow
Авиакомпания представила специальный самолёт, приуроченный к юбилею Милана
yellow-arrow
"Правильно сделал". Скрипник удивил заявлением о переходе Довбика в Рому
yellow-arrow
Статус-кво в Топ-5, Рома уже аутсайдер. Итоги 13-го тура Серии A
Ювентус (Турин) Лига чемпионов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Il Bianco Nero
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости