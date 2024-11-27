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Paramount+ анонсировал документальный сериал о Пулишиче

Италия

Лента будет доступна для просмотра уже 9 декабря

Paramount+ анонсировал документальный сериал о Пулишиче

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Кристиан Пулишич, выступающий за итальянский "Милан" и сборную США, станет главным героем нового документального сериала. Об этом сообщила кинокомпания Paramount+.

Документальная лента посвящена жизни и карьере футболиста будет доступна для просмотра уже 9 декабря.

Добавим, что Кристиан еще выступал за: "Челси" и "Боруссию Д". Пулишич за всю свою карьеру сыграл 364 матча, в которых забил 82 гола и отдал 74 ассиста.

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США Милан Кристиан Пулишич
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Источник:
Рaramount+
Опубликовал: Екатерина Власова
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