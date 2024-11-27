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Paramount+ анонсировал документальный сериал о Пулишиче
Лента будет доступна для просмотра уже 9 декабря
Getty Images / Global Images Ukraine
Кристиан Пулишич, выступающий за итальянский "Милан" и сборную США, станет главным героем нового документального сериала. Об этом сообщила кинокомпания Paramount+.
Документальная лента посвящена жизни и карьере футболиста будет доступна для просмотра уже 9 декабря.
???????????????????????????? trailer drop ????— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 26, 2024
For the first time ever, cameras capture the journey of @USMNT star, Christian @pulisic, as he prepares for the biggest moment of his career — the 2026 FIFA Men’s World Cup on American soil ????
Catch Ep. 1 on @paramountplus Dec. 9 ???? pic.twitter.com/LTrmT6d750
Добавим, что Кристиан еще выступал за: "Челси" и "Боруссию Д". Пулишич за всю свою карьеру сыграл 364 матча, в которых забил 82 гола и отдал 74 ассиста.
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