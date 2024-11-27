Paramount+ анонсировал документальный сериал о Пулишиче

Кристиан Пулишич, выступающий за итальянский "Милан" и сборную США, станет главным героем нового документального сериала. Об этом сообщила кинокомпания Paramount+.

Документальная лента посвящена жизни и карьере футболиста будет доступна для просмотра уже 9 декабря.

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For the first time ever, cameras capture the journey of @USMNT star, Christian @pulisic, as he prepares for the biggest moment of his career — the 2026 FIFA Men’s World Cup on American soil ????



Catch Ep. 1 on @paramountplus Dec. 9 ???? pic.twitter.com/LTrmT6d750 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 26, 2024

Добавим, что Кристиан еще выступал за: "Челси" и "Боруссию Д". Пулишич за всю свою карьеру сыграл 364 матча, в которых забил 82 гола и отдал 74 ассиста.