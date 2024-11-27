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Защитник Интера продлил контракт с клубом
Клуб официально подтвердил
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник миланского "Интера" продлил контракт с клубом.
Дензел Дюмфрис подписал новый контракт с итальянским клубом до 2028 года.
Denzel ???? Inter#ForzaInter #Dumfries2028— Inter ⭐⭐ (@Inter) November 27, 2024
Нидерландскому защитнику 28 лет. В этом сезоне защитник играл в 15-ти матчах, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.
Дюмфрис присоединился к "Интеру" в 2021 году, перейдя из ПСВ за 14,25 млн евро.
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Источник:Inter
Опубликовал: Владислав Прийменко
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