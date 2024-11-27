  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Защитник Интера продлил контракт с клубом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Интера продлил контракт с клубом

Италия
Обновлено

Клуб официально подтвердил

Защитник Интера продлил контракт с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник миланского "Интера" продлил контракт с клубом.

Дензел Дюмфрис подписал новый контракт с итальянским клубом до 2028 года.

Нидерландскому защитнику 28 лет. В этом сезоне защитник играл в 15-ти матчах, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

Дюмфрис присоединился к "Интеру" в 2021 году, перейдя из ПСВ за 14,25 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Paramount+ анонсировал документальный сериал о Пулишиче
yellow-arrow
Арсенал следит за нападающим Аталанты
yellow-arrow
Игрок Аталанты установил уникальный рекорд в матче Лиги чемпионов
Интер (Милан) Дензен Дюмфрис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Inter
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости