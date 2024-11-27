Защитник Интера продлил контракт с клубом

Защитник миланского "Интера" продлил контракт с клубом.

Дензел Дюмфрис подписал новый контракт с итальянским клубом до 2028 года.

Нидерландскому защитнику 28 лет. В этом сезоне защитник играл в 15-ти матчах, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

Дюмфрис присоединился к "Интеру" в 2021 году, перейдя из ПСВ за 14,25 млн евро.