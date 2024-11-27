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Ювентус готов расстаться со своим хавбеком, но не менее чем за 25 миллионов евро
Николо Фаджоли может сменить клубную прописку
Getty Images
"Ювентус" готов продать своего полузащитника Николо Фаджоли.
По данным La Gazzetta dello Sport, "бьяконери" готовы рассмотреть предложения на покупку футболиста не менее чем за 25 миллионов евро.
К футболисту уже проявляли интерес такие гранды, как "ПСЖ" и некоторые клубы Английской Премьер-лиги.
Фаджоли в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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