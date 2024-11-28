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Итальянские клубы продолжают следить за левым защитником Арсенала

Италия

Оборонец не является первым выбором в команде Артеты

Итальянские клубы продолжают следить за левым защитником Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Несколько итальянских клубов, которые заинтересованы в усилении защиты своих команд, продолжают следить за конкурентом Александра Зинченко в "Арсенале".

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Согласно информации от TuttoMercatoWeb, 24-летний Якуб Кивер вряд ли покинет лондонский "Арсенал" в зимнее трансферное окно. Польский защитник, скорее всего, останется в команде до конца этого сезона, прежде чем "канониры" рассмотрят вариант с его возможной продажей. Микель Артета стремится сохранить Кивера, поскольку его рассматривают как альтернативный вариант на позиции центрбека.

Известно, что итальянские "Милан" и "Ювентус" уже связывались с лондонским клубом относительно возможной аренды игрока, но "Арсенал" установил ценник в 20 миллионов евро на футболиста, и не собирается прощаться со своим игроком в январе. "Фиорентина" и "Наполи" также продолжают следить за молодым защитником.

Также напомним, что ранее появлялась информация о заинтересованности со стороны "Интера" к Александру Зинченко.

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В этом сезоне Якуб Кивер принял участие в 9 матчах за "Арсенал", отметившись двумя ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Якуб Кивер
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Источник:
Bianconera News
Опубликовал: Андрей Журба
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