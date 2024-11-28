Экс-игрок ПСЖ и сборной Италии определился с местом, где он завершит свою спортивную карьеру

Марко Верратти в сентябре прошлого года покинул "ПСЖ" и присоединился к катарскому "Аль-Араби". В последнее время появлялись сообщения, что 32-летний полузащитник может переехать в Италию, а среди возможных претендентов называют «Интер». Однако в его подсознании лежит другая, более долгосрочная мечта.

"Я думаю, что перед выходом на пенсию я вернусь играть за "Пескару" [сейчас она находится в Серии С]. Я сделаю это для моих друзей и семьи. Я всегда слежу за их играми по телевизору", - цитирует слова итальянца Marca.

Добавим, что в этом сезоне Марко Верратти сыграл 12 матчей, где отметился голом и 3 ассистами.