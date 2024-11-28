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Защитник чемпиона Серии А из-за травмы вылетел до конца года
Неприятная кадровая потеря для Индзаги
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"Интер" будет вынужден обойтись без Бенжамена Павара в ближайшие несколько недель. Французский защитник остановился из-за проблем с мышцами во время последнего матча Лиги чемпионов против "Лейпцига", что вынудило его попросить о замене на последних минутах первого тайма.
"Сегодня утром Бенжамен Павар прошел клинические и лабораторные обследования в Институте гуманитарных наук в Роззано. У защитника "нерадзурри" диагностировали растяжение подколенного сухожилия левого бедра. Его состояние будет повторно оценено на следующей неделе", - говорится в сообщении клуба.
Le condizioni di Benjamin Pavard— Inter ⭐⭐ (@Inter) November 28, 2024
По информации Sky Italia, француз будет недоступен в течение следующего месяца. Он пропустит матчи своей команды против "Фиорентины", "Пармы", "Байера", "Лацио", "Удинезе", "Комо" и "Кальяри", которые состоятся в 2024 году. Симоне Индзаги ожидает его возвращения в начале января, когда состоятся поединки за Суперкубок Италии в Саудовской Аравии.
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