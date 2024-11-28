Талантливый вингер Ювентуса прокомментировал свое будущее в клубе

После матча пятого тура Лиги чемпионов против "Астон Виллы" Франсишку Консейсау прокомментировал свое будущее в итальянском клубе.

"Я очень и очень счастлив в "Ювентусе". Мне нравится играть здесь, за этот клуб. Все остальное — дело руководства команды".

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, туринский "Ювентус" и "Порту" уже договорились о том, что в следующем году Франсишку Консейсау станет полноценным игроком итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что трансфер талантливого португальца обойдется "бьянконери" примерно в 34 миллиона евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне 21-летний Консейсау провел 12 матчей за "Ювентус" на правах аренды, забив 2 гола и отдав 5 ассистов. Его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 22 миллиона евро.