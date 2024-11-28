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Талантливый вингер Ювентуса прокомментировал свое будущее в клубе
Кажется, что всё решено
Фото - ESPN
После матча пятого тура Лиги чемпионов против "Астон Виллы" Франсишку Консейсау прокомментировал свое будущее в итальянском клубе.
"Я очень и очень счастлив в "Ювентусе". Мне нравится играть здесь, за этот клуб. Все остальное — дело руководства команды".
Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, туринский "Ювентус" и "Порту" уже договорились о том, что в следующем году Франсишку Консейсау станет полноценным игроком итальянского клуба.
Ранее сообщалось, что трансфер талантливого португальца обойдется "бьянконери" примерно в 34 миллиона евро.
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В этом сезоне 21-летний Консейсау провел 12 матчей за "Ювентус" на правах аренды, забив 2 гола и отдав 5 ассистов. Его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 22 миллиона евро.
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