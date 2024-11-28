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Ювентус хочет подписать талантливого защитника Бенфики

Италия

В клубе настаивают на его кандидатуре

Ювентус хочет подписать талантливого защитника Бенфики

Getty Images/Global Images Ukraine

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Туринский "Ювентус" стремится подписать 21-летнего талантливого защитника "Бенфики". Сейчас клуб поддерживает постоянный контакт с агентами Антониу Силвы.

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Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "Ювентус" планирует оформить трансфер Антониу Силвы уже этой зимой по аналогичной структуре, как это было в случае с Франсишку Консейсау, сначала взяв игрока в аренду. Руководство "бьянконери" настаивает на его подписании, несмотря на финансовую составляющую этого перехода.

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В этом сезоне Антониу Силва провел 11 матчей за "Бенфику", отметившись одним голом и одним ассистом. По версии авторитетного портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Бенфика (Лиссабон) Антониу Силва
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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Андрей Журба
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