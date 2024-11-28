Нападающий "Ювентуса" готов вернуться на поле

Sky Italia сообщает, что Душан Влахович физически здоров, ему просто не хватает скорости. Тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта может выставить нападающего на ближайший матч Серии А против "Лечче".

Источник сообщает, что у футболиста нет мышечных проблем, но все будет зависеть от ощущений игрока. В клубе настроены оптимистично.

Влахович готовится к вызову на выездной матч против "Лечче", где десять месяцев назад он оформил дубль. Тьяго Мотта на это рассчитывает. Чтобы училить атаку и вернуться в чемпионскую гонку.

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Душан Влахович травмировался в матче сборной Сербии против Дании.

Нападающий сыграл за "Ювентус" в 16-ти играх во всех турнирах, забил 9 голов и отдал ассист.