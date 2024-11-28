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Нападающий Ювентуса готов вернуться на поле
Хорошие новости для итальянцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ювентуса" готов вернуться на поле
Sky Italia сообщает, что Душан Влахович физически здоров, ему просто не хватает скорости. Тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта может выставить нападающего на ближайший матч Серии А против "Лечче".
Источник сообщает, что у футболиста нет мышечных проблем, но все будет зависеть от ощущений игрока. В клубе настроены оптимистично.
Влахович готовится к вызову на выездной матч против "Лечче", где десять месяцев назад он оформил дубль. Тьяго Мотта на это рассчитывает. Чтобы училить атаку и вернуться в чемпионскую гонку.
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Душан Влахович травмировался в матче сборной Сербии против Дании.
Нападающий сыграл за "Ювентус" в 16-ти играх во всех турнирах, забил 9 голов и отдал ассист.
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