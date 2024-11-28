Милан подписал новый контракт со своим центрбеком

Центральный защитник "Милана" Маттео Габбиа продлил сотрудничество со своим клубом.

Новый контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Маттео в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.