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Милан подписал новый контракт со своим центрбеком
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Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Милана" Маттео Габбиа продлил сотрудничество со своим клубом.
Новый контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Маттео в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Matteo and #ACMilan: an unbreakable bond ❤️???? #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) November 28, 2024
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Источник:Мilan
Опубликовал: Екатерина Власова
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