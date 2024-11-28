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Экс-тренер сборной Италии: Ошибка, которую я бы не повторил
Непонятна причина такого поступка
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-тренер сборной Италии признался, что уход из национальной команды был ошибкой.
Роберто Манчини рассказал о своём уходе из сборной.
"Уход из сборной Италии был ошибкой, которую я бы не повторил. Я не отрицаю, что для тренера предложение такой высокой суммы, даже если она ниже той, о которой сообщалось в газетах, ставит вас в затруднительное положение. Но это не было решающим фактором. Это повлияло на меня, но я покинул сборную не только по этой причине", - сказал Манчини.
Летом 2023 года Манчини ушёл со сборной Италии в качестве победителя Евро 2020 и занял пост тренера сборной Саудовской Аравии. В октябре 2024 году он расторг контракт по взаимному согласию.
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