Экс-тренер сборной Италии: Ошибка, которую я бы не повторил

Экс-тренер сборной Италии признался, что уход из национальной команды был ошибкой.

Роберто Манчини рассказал о своём уходе из сборной.

"Уход из сборной Италии был ошибкой, которую я бы не повторил. Я не отрицаю, что для тренера предложение такой высокой суммы, даже если она ниже той, о которой сообщалось в газетах, ставит вас в затруднительное положение. Но это не было решающим фактором. Это повлияло на меня, но я покинул сборную не только по этой причине", - сказал Манчини.