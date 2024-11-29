Президент Интера разочарован отсутствием Мартинеса среди претендентов на The Best от ФИФА

Президент "Интера" Беппе Маротта разочарован ты, что нападающий команды Лаутаро Мартинес не был номинирован на престижную награду "The Best" от ФИФА.

"Это странно и разочаровывает, что Лаутаро не попал в список кандидатов после такого выдающегося сезона. Он определенно заслуживает большего уважения и признания", - заявил Маротта.

Руководитель "Интера" отметил, что такое решение игнорирует не только статистические показатели Мартинеса, но и его решающий вклад в успехи команды. "Это плохой сигнал, когда игроки такого уровня остаются без внимания", - добавил Маротта.

Напомним, что 29 ноября ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2024 года.