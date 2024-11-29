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Президент Интера разочарован отсутствием Мартинеса среди претендентов на The Best от ФИФА

Италия

Это странно (с)

Президент Интера разочарован отсутствием Мартинеса среди претендентов на The Best от ФИФА

Фото: twitter.com/Inter

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Президент "Интера" Беппе Маротта разочарован ты, что нападающий команды Лаутаро Мартинес не был номинирован на престижную награду "The Best" от ФИФА.

"Это странно и разочаровывает, что Лаутаро не попал в список кандидатов после такого выдающегося сезона. Он определенно заслуживает большего уважения и признания", - заявил Маротта.

Руководитель "Интера" отметил, что такое решение игнорирует не только статистические показатели Мартинеса, но и его решающий вклад в успехи команды. "Это плохой сигнал, когда игроки такого уровня остаются без внимания", - добавил Маротта.

Напомним, что 29 ноября ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2024 года.

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Интер (Милан) Беппе Маротта Лаутаро Мартинес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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kalan-86 (Анкара)
29.11.2024 в 16:58
Зато Месси, как обычно ,там. Вот так, уже многие годы ,проходят мимо кассы , действительно выдающиеся игроки.
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Комментарии 1
kalan-86 (Анкара)
29.11.2024 в 16:58
Зато Месси, как обычно ,там. Вот так, уже многие годы ,проходят мимо кассы , действительно выдающиеся игроки.
Ответить
0
0

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